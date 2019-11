YATEO, l’agence de marketing digital qui vous veut vraiment du bien

Pousser ses clients à la dépense, sans résultat visible en termes de croissance? Très peu pour Yves Attias, le fondateur de l’agence YATEO. Fondée il y a 13 ans «avec 500 euros en poche», cette agence parisienne de marketing digital pilote des campagnes d’acquisition et crée des plateformes (sites internet, applications et outils).

Yves Attias souhaitait «sortir de la relation malsaine qu’ont certaines agences qui poussent leurs clients à dépenser toujours plus». Il tenait aussi à «créer une agence véritablement partenaire de ses clients et pas seulement prestataire».

Son but: aider les entreprises ambitieuses à atteindre leurs objectifs de conversion de ventes et à mieux se faire connaître sur le web. Christofle, Café Oz, ou encore Thyssen Krupp ont déjà eu recours à ses services.

Du sur-mesure et une approche en termes de marge

YATEO «écoute les clients et s’adapte à leur business, pas l’inverse». Zero templates, donc, uniquement du sur-mesure pour obtenir «un impact notable sur la croissance à long-terme de nos clients», explique Yves Attias.

Pour la partie acquisition, le chef d’entreprise a décidé de «piloter les campagnes d'acquisition en fonction de la marge et du retour sur investissement» alors que les agences et annonceurs «parlent encore en termes de clics et de coût par clic». Or «faire du chiffre d’affaires, c’est bien, mais si la marge n’est pas au rendez-vous, cela ne sert à rien».

«Parce que nous travaillons avec nos clients, nous sommes francs avec eux tel qu’un associé le serait, ce qui n’est pas toujours plaisant», sourit Yves Attias. L’entreprise accorde aussi une importance toute particulière à expliquer son métier à ses clients, une démarche très appréciée.

Une rémunération fondée sur la performance

Le modèle de YATEO, fondé sur la performance, se décline aussi en interne: l’entreprise «se rémunère uniquement si on apporte de la croissance et de la rentabilité», précise Yves Attias. «C’est dans notre ADN: même nos account managers sont payés à la performance».

Et cette démarche est couronnée de succès. L’agence, forte de ses collaborateurs aux métiers pluriels, est de plus en plus prisée des directions marketing. YATEO est une agence partenaire Premier de Google, un statut réservé à moins de 3% des agences.

Elle est aussi l’un des trois partenaires les plus actifs de Prestashop, ce qui en fait un choix incontournable pour les acteurs du e-commerce. «Certes, on gère plus de 10 millions d'euros de dépenses médias. Mais ce qui nous rend le plus fier, ce qui fait notre véritable valeur ajoutée, c'est plutôt d'afficher une croissance moyenne de 260% du ROI de nos clients entre 2018 et 2019», se réjouit Yves Attias.

Crédit photo: YATEO