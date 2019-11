Eva Longoria: première latina a diriger deux films hollywoodiens et militante

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

On se souvient du personnage de Gabrielle Sollis, sublime mannequin croqueuse de diamant tuant le temps avec un très jeune et beau jardinier dans la première saison de Desperate Housewives. Ce que l’on sait moins, c’est que pendant le tournage de la série, l’interprète de «Gaby», Eva Longoria, était aussi occupée à écrire un mémoire sur la nécessité d'accueillir plus de femmes latino-américaines dans les formations scientifiques et technologiques.

Dans un long portrait rédigé par Emine Saner et publié dans le Guardian, Eva Longoria raconte ses combats politiques et associatifs ainsi que celui pour passer derrière la caméra. Pour réaliser le film Flamin’ Hot, un biopic à propos de l'entrepreneur mexicain à l'origine de l'une des marques de chips les plus célèbres des États-Unis, Eva Longoria était en compétition avec une trentaine de personnes: «J’étais obligé d’être triplement préparée, plus éduquée sur le sujet et avec plus de billes qu’aucun autre homme.»

En tant que femme aux origines mexicaines ayant grandi au Texas, Longoria subit le racisme dès ses premiers trajets en car scolaire. À quarante-quatre ans, elle a du mal à savoir ce qui a évolué: «Il y a eu des progrès et des changements dans notre pays mais tout ça a été démantelé avec l’administration en place. J’ai l’impression qu’à chaque fois qu’on fait un pas en avant, on en fait un en arrière.»

Après avoir quitté Wisteria Lane, elle se fait plus rare sur les plateaux, se concentrant sur la création d’une fondation visant à offrir bourses, conseils et formations aux jeunes femmes latino-américaines.

Implications politiques

L’élection de Trump en 2016 a profondément déprimée la militante démocrate. Aux élections de mi-mandat, elle met un point d'honneur à soutenir des femmes et des personnes racisées pour «s’assurer que le gouvernement reflète au mieux notre société».

Elle n'envisage pas de carrière politique mais s'implique pour combattre une époque qu'elle juge «effrayante pour les latinos aux États-Unis car nous sommes diabolisés». Elle abhorre la politique de séparation des familles à la frontière avec le Mexique et compte bien y accorder de plus en plus d'efforts et d'attention.

Depuis dix ans, elle se consacre à la production et à la réalisation, elle a dirigé de nombreux épisodes des séries Jane the Virgin et Black-ish, produit deux documentaires sur le travail agricole, et apprécie particulièrement de pouvoir choisir ses équipes, elle «commence toujours par proposer les postes à pourvoir à des femmes et à des personnes de couleur, après s’il reste des places, [elle] va regarder ailleurs. Au lieu de les ignorait inconsciemment, [elle] les engage concisément.»

La co-fondatrice de «Time’s Up» –mouvement créé en janvier 2018 en réponse aux accusations d’agressions sexuelles visant Harvey Weinstein– observe le changement judiciaire se faire progressivement dans le traitement des cas de harcèlement : «Aux Etats-Unis, nous avons un cas contre McDonald’s, un cas contre le FBI et nous avons changé une loi à New-York.» Elle estime qu'une grande «conversation mondiale» a été ouverte grâce à l'implication des militantes et survivantes.