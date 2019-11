170.000 textos de la Saint-Valentin ont été reçus avec neuf mois de retard aux USA

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur NBC News

La flèche de cupidon a été retenue pendant neuf mois avant de dégainer des textos en pleine nuit à des milliers de personnes aux États-Unis. Sur les réseaux sociaux, le phénomène a rapidement été qualifié de ghost texts, «textos fantômes». Certain.es ont reçu des messages de leur ancien crush à qui ils ou elles n’adressent plus la parole, d'autres de leurs parents, une jeune femme a reçu un texto de son père décédé des mois plus tôt.

Has anyone else received a bunch of weird text messages from friends in the middle of the night but they didn't actually text you? Are there ghosts texting on people's phone?