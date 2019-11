Tout le monde devrait demander à ses proches d'où vient leur argent

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Vous l'avez certainement déjà fait: se comparer à ses proches gagnant peu ou prou le même salaire et se demander comment leurs finances leur permettent de se payer cette nouvelle voiture, cet énième iPhone ou ce séjour aux Maldives en all inclusive est finalement assez humain.

Lorsqu'on se confronte à la réussite matérielle apparente de son entourage, la curiosité, la jalousie et l'autocritique s'entremêlent et on imagine que ces personnes gèrent beaucoup mieux leur budget que nous.

Sauf qu'en attribuant le mérite de cette richesse visible à de bonnes pratiques comptables, nous éludons deux possibilités, explique le New York Times: les dettes et l'héritage.

Ellen, une Américaine vivant dans la région de Washington, ne pouvait s'empêcher de se remettre en question quand elle observait le train de vie d'un couple d'amis au profil similaire. Entre les vacances coûteuses, les rénovations et les belles voitures, elle était loin de se douter que le faste de ce couple était dû à l'accumulation de crédits et donc à un endettement très important. «Nous nous blâmons alors que nous ne connaissons pas toute l'histoire», admet-elle désormais.

Oser lever le secret

De son côté, Sharon, qui réside dans l'État de New York, a pu compter sur le soutien financier de ses parents pour payer les frais de scolarité de ses enfants. Mais elle ne le dit à personne, même si elle estime avoir eu beaucoup de chance d'avoir été aidée, car elle veut préserver l'image de son mari capable de gagner un salaire important.

Frederick Wherry, professeur de sociologie à l'université de Princeton, indique à ce titre que «l'une des choses qui nous aident à nous protéger lorsque nous essayons de nous frayer un chemin dans la vie, c'est le secret». De fait, nous préférons toujours renvoyer la meilleure image de nous-même.

Dalton Conley, un collègue sociologue de Wherry à Princeton, attribue pour sa part ce comportement au «culte du self-made man ou de la self-made woman». En théorie, on travaille, on reçoit un salaire et on accumule progressivement de la richesse. Mais l'héritage bouleverse inévitablement cette logique.

En maintenant le secret sur l'argent dont nous disposons et d'où il provient, nous entretenons l'idée que la réussite économique dépend uniquement de choix individuels et non de lois, de politiques et de capital transmis d'une génération à l'autre. Ajoutés à l'histoire nationale, ces facteurs sont pourtant déterminants dans la construction de la richesse individuelle.

«Cela semble être une simple question culturelle, mais les politiques publiques joue un rôle dans la façon dont nous percevons le secret au sujet de l'argent et les conséquences de ce secret», ajoute Wherry, également directeur du Dignity and Debt Network.

Dès lors que l'on commence à comprendre que nos proches font face aux mêmes difficultés pour payer des études, obtenir des soins de santé ou partir à la retraite, on peut commencer à remettre en cause le système et exiger des réformes. Il est peut-être temps de demander à son voisin pourquoi l'herbe est plus verte chez lui –en espérant une réponse honnête.