Trois bonnes raisons de ne pas offrir un cadeau genré à un·e enfant pour Noël 

La période des fêtes de fin d’année approche et avec elle la transformation progressive de votre quotidien en un monde enfantin et bicolore. Que ce soient les réclames YouTube ou les catalogues de jouets savamment déposés dans votre boite aux lettres, tout semble vous inciter à voir la vie en rose… ou en bleu, si tant est que vous fréquentiez de près ou de loin un petit garçon ou une petite fille à gâter pour Noël (et les algorithmes publicitaires se trompent rarement!).

Pourtant, cette année, ne foncez pas tête baissée dans les rayons bardés de paillettes et de tons pastels pour combler votre petite nièce. En partenariat avec Pandacraft, créateur de kits d’activités manuelles pour les enfants de 3 à 12 ans, voici trois bonnes raisons de bouleverser les codes et de ne plus se demander systématiquement si un jeu est destiné à une fille ou à un garçon.

Parce qu’une petite fille n’est pas obligée d’aimer le rose

Comment ça, vous ne saviez pas que les petites filles naissaient enveloppées dans des bodys roses ornés de coeurs et les garçons avec une petite voiture bleue intégrée à leur cordon ombilical? Blague à part, le fait de privilégier une couleur sexuée (le rose ou le bleu) pour recouvrir un jouet d’enfant est une pure invention marketing, datant des années 80.

Un comble quand on sait qu’en France, depuis le Moyen-Âge, le bleu était une couleur traditionnellement associée au féminin (faisant référence à la Vierge Marie pour les catholiques) et le rose au masculin (déclinaison du rouge, symbole de la guerre et de la virilité).

Parce que Noël renforce (encore plus!) les stéréotypes de genre

Promenez-vous dans un magasin de jouets à la période des fêtes. Dans les rayons pour les petites filles vous avez l’embarras du choix: dinette, nourrisson à câliner et même un mini-aspirateur pour «s’amuser» à faire le ménage. Du côté des garçons, un kit de chimiste, des engins de construction, des armes à gogo…

Dans la hotte du Père Noël se dissimule une véritable machine à conditionner nos enfants! Une étude menée en 2012 par Susan Levine, professeure américaine en psychologie et éducation, montre d’ailleurs que, dès la maternelle, le choix de jouets genrés a un impact sur le développement de la motricité, la perception dans l’espace et même sur l’orientation professionnelle!

Vous n’êtes toujours pas convaincu.e? Regardez cette caméra-cachée tournée par Pandacraft et vous verrez qu’un cadeau épanouissant est tout simplement un cadeau qui intéresse et amuse un enfant.

Parce que vous pouvez abonner votre enfant à Pandacraft

Vous voici du coup un brin déboussolé.e au moment de faire vos emplettes de fin d’année? Pas de panique!

Vous pouvez faire le choix d’un abonnement Pandacraft. Chaque mois, votre enfant recevra un kit d’activités adapté à son âge et à son développement: la version 3-7 ans ou la version 8-12 ans. Pour les 3-7 ans l’activité est à réaliser à quatre et pour les 8 - 12 ans, le kit donne l’opportunité d’apprendre et de s’amuser tout en développant son autonomie.

Dans les deux versions, les activités sont accompagnées d’un magazine pour donner à votre enfant le goût de la lecture. Il pourra ainsi se divertir tout en apprenant autour de la thématique du mois telle que l’espace, les volcans ou le corps humain.

Et pour donner toutes les chances à votre enfant de suivre ses envies de devenir astronaute, maïeuticien (le masculin de sage-femme) ou designer de haute couture, laissez-vous porter par le credo de Pandacraft : épanouissement, développement et accomplissement.

