La Chine, ce pays où les célibataires ont leur fête (commerciale)

En 2030, un homme chinois de moins de 40 ans sur trois n’aura jamais été marié. C’est ce qu’estiment certains sociologues, qui soulignent l’écart numérique entre hommes et femmes. En 2020, il pourrait y avoir 30 millions d’hommes de plus que de femmes parmi moins de 30 ans. En outre, les jeunes femmes chinoises très diplômées sont également de moins en moins en couple.

Bref, le célibat est tellement répandu en Chine que les personnes concernées ont… leur journée! Chaque 11 novembre (11/11) – la date comportant quatre fois le chiffre 1 représentant un individu –, pour le Single Day, les célibataires sont à l’honneur. Une tradition chinoise que le site AliExpress a transformée en soldes mondiales.

Un 11 novembre festif

Mais d’où vient cette tradition? Selon des sources chinoises, plusieurs histoires pourraient être à l’origine de cette journée. La plus connue raconte que tout est parti d’une poignée d’étudiants chinois de l’Université de Nanjing, une grande ville située à 300 kms à l’ouest de Shanghaï.

Dans les années 1990, ils auraient décidé d’être fiers de leur célibat et de le fêter plutôt que de le subir. Une façon de mettre la Saint-Valentin à la mode chinoise. Depuis lors, le concept du Single Day s’est répandu dans le pays et chaque 11 novembre est l’occasion d’organiser des fêtes, des blind dates, d’échanger des cadeaux et de manger des bâtonnets de pain frit.

Succès planétaire

La tradition naissante prend une autre dimension en 2009. Cette année-là, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba propose des soldes destinées spécialement aux célibataires, par exemple avec des oreillers «petit copain». Depuis, le succès est planétaire et fait de l’ombre au Black Friday, journée d’inspiration américaine et lancement des achats massifs de fin d’année.

Cette année, le site de commerce en ligne AliExpress innove et fait durer ses soldes deux jours au lieu d’un. Les célibataires ne sont plus l’unique cible de ces bonnes affaires qui concernent aussi bien l’électronique que l’habillement. AliExpress cherche à profiter de la frénésie mondiale tout en l’étalant sur plusieurs jours en proposant de faire ses courses dès maintenant.

Le principe: jouer sur le site pour gagner des coupons de réductions en attendant le jour fatidique, ou placer les produits convoités dans son panier immédiatement. Cela permet d’accumuler des réductions qui prendront effet les 11 et 12 novembre prochains… et de se prémunir contre des ruptures de stock!

