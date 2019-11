Au Japon, des déguisements d'Halloween sur la banalité du quotidien

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Slate.com

En 2014, le site japonais Daily Portal Z a créé la fête de «jimi Halloween», soit le «Halloween banal». Au lieu de se déguiser en princesse, en monstre, ou en super-héros, les adeptes du «Halloween banal» se déguisent en personnes normales qui font des choses du quotidien.

Et comme l'intérêt des costumes du Halloween «banal» n'est pas immédiatement compréhensible, les participants doivent porter des pancartes d'explication autour de leur cou, comme ici: «Femme qui a bu une boisson chaude.»

L'idée de base était de créer un événement pour «les gens qui veulent participer aux festivités d'Halloween mais n'osent pas se déguiser en sorcière ou en zombie.» Ce défi a créé une sorte de sous-culture drôle et créative, avec des déguisements décalés et ironiques, tels que «mec dans une boutique de lunettes qui est pris à tort pour un employé».

Parmi les créations devenues virales cette année, beaucoup parviennent à saisir un moment du quotidien dans lequel tout le monde se retrouve, comme la «femme qui ne trouve pas sa place à la cafétéria».

Certains déguisements sont de véritables petites scènes, comme celui du trio de «personnes qui deviennent nostalgiques en plein déménagement et commencent à lire des bande-dessinées».

Plus le déguisement entre dans le détail de la banalité quotidienne, plus il est réussi. Il y a par exemple le «couple qui s'est disputé à Disneyland», la «personne qui a fini cinquième au bingo du bureau» ou encore «l'homme qui a acheté un parapluie et il s'est arrêté de pleuvoir.»