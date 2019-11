Coca-Cola, marque la plus polluante au monde en déchets plastiques

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Forbes

Selon un récent audit mené par Break Free From Plastic, les produits Coca-Cola représenteraient le plus grand nombre de déchets plastiques à travers le monde.

En septembre, l'ONG a lancé une collecte colossale de déchets impliquant 72.541 bénévoles, mobilisé·es dans 50 pays pour nettoyer les villes, les plages et les eaux de leur région, à travers 848 opérations de nettoyage. Au total, c'est plus de 475.000 pièces de déchets plastiques qui ont été collectées.

Avec un record de 11.732 déchets retrouvés dans 37 pays différents, Coca-Cola tient le podium des marques les plus polluantes pour la deuxième année consécutive, suivie de Nestlé (4.846 déchets dans 31 pays) et PepsiCo (3.362 déchets dans 28 pays). À noter que plus de la moitié des plastiques collectés étaient dégradés au point d'en rendre la marque originelle non-identifiable.

La collecte de déchets à l'échelle mondiale avait pour objectif de nettoyer les lieux publics, et d'identifier les entreprises responsables de la majorité de la pollution plastique de l'environnement.

Le recyclage à la peine

Alors que les industries développent de timides politiques de recyclage et de réduction des déchets, et produisent autour de tonitruants discours marketing écoresponsables, des études ont montré que sur les plus d'un million de bouteilles en plastiques achetées chaque minute à travers le monde, 91% d'entre elles ne sont pas recyclées.

On estime ainsi que sur les 500 milliards de bouteilles en plastique qui seront vendues l'an prochain, 455 milliards ne seront pas recyclées. Cela signifie qu'elles finiront pour la plupart dans des décharges où elles seront brûlées, où se retrouveront dans des cours d'eau, et éventuellement feront chemin jusqu'à l'océan.