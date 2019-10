300 millisecondes vous suffisent pour reconnaître votre chanson préférée

Une souffrance inaudible

Deux souvenirs se rejoignent. L'un quand je suis allée me faire tatouer pour la première fois, et que j'ai demandé à ma tatoueuse si j'allais souffrir: elle m'a dit les femmes n'ont jamais mal pour de si petits tatouages, on est bien plus...

Charlotte Pudlowski — 31 octobre 2019