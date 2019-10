On sait pourquoi les œufs ne sont pas tous de la même couleur

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Les couleurs très variées des œufs parmi les nombreuses espèces d'oiseaux, allant du bleu profond au blanc verdâtre, seraient liées à leur exposition au soleil et plus particulièrement à la température de leur milieu, selon une étude publiée dans la revue Nature Ecology & Evolution. Verdict: les œufs des régions froides sont souvent plus brun foncé que les œufs des régions chaudes, dont les couleurs plus claires varient davantage du brun au bleu.

Cette étude s'appuie sur une analyse de la couleur d'œufs provenant de 634 espèces d'oiseaux du monde entier effectuée pendant leur période de reproduction. L'équipe du Dr Daniel Hanley, professeur à l'Université de Long Island, a ensuite comparé leur nuance à la luminosité moyenne à laquelle ils étaient exposés dans une zone définie, avant de retranscrire les résultats sur une carte. Cette dernière révèle que plus l'intensité solaire est faible, dans les régions froides par exemple, plus les œufs sont sombres afin d'absorber davantage la chaleur et de permettre à l'embryon d'être conservé à une température favorable. A contrario, dans les zones à plus forte intensité solaire, les œufs sont généralement plus clairs.

«Les œufs dans ces endroits froids sont brun foncé et, à mesure que vous vous dirigez vers les tropiques et même la zone tempérée, les couleurs varient davantage», a déclaré Hanley.

Cette variabilité de palette, principalement en zone chaude, pourrait être la conséquence d'autres facteurs qui restent encore à démontrer, comme la nécessité de se camoufler face aux nombreux prédateurs, d'atténuer les effets néfastes des rayons UV, d'aider les oiseaux à reconnaître leurs œufs ou encore le fait que chaque couleur pourrait avoir différentes propriétés antimicrobiennes.

Changement climatique

Avec le changement climatique annoncé, jusqu'à + 7°C en 2100 dans le pire des scénarios selon les plus grands laboratoires français de climatologie, va-t-on avoir des œufs de plus en plus foncés? Si la température joue un rôle déterminant sur les œufs, une variation du climat aurait une influence directe sur la couleur de leur coquille. Mais au-delà d'un simple souci esthétique, l'impact global sur l'organisme des oiseaux, qui possèdent des caractéristiques propres adaptées au climat de leur biotope, est l'une des grandes préoccupations des chercheurs comme Daniel Hanley dans un contexte de hausse des températures mondiales.

Outre la couleur, d'autres recherches scientifiques ont révélé les secrets des œufs d'oiseaux, comme celui expliquant leurs divergences de forme. Ronde, allongée ou ovale, elle serait liée aux différentes aptitudes des espèces à voler. Par exemple, les oiseaux avec des compétences aérodynamiques élevées ont tendance à pondre des œufs longs voire pointus, quand les œufs de chouettes ont un aspect plus sphérique.

Il reste encore à ce jour un mystère: pourquoi certains œufs sont tachetés, quand d'autres sont striés ou encore de couleur uniforme?