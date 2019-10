Skittles conquiert le monde, un palais à la fois

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Fast Company

«Les machines à remonter le temps n'existent pas, non, mais l'homme a réussi à développer l'arôme du raisin artificiel», se réjouit le journaliste Mark Wilson. Alors qu'il savoure un Skittles violet, l'arôme sucré et fruité le ramène en enfance lorsqu'il mangeait des grappes de raisin en pédalant sur son vélo et à l'époque où une bonne bouteille de jus de raisin suffisait à rendre une soirée pyjama réussie.

Nostalgique, il tend la main vers un autre Skittles violet, sans imaginer un seul instant qu'il va être brutalement ramené au moment présent. Un goût acide et médicinal envahit son palais tandis qu'il comprend lentement qu'il est en train de manger la version britannique du bonbon violet: le Skittles au cassis.

Cette déconvenue gustative n'est pas si surprenante quand on sait que les grandes marques de l'agroalimentaire adaptent leurs produits aux palais de leur clientèle du monde entier. Des hamburgers McDonald's végétariens en Inde en passant par les Kit Kat au Japon et le Nutella en Europe, les exemples d'ajustement au marché local foisonnent. Mais dans le cas de Skittles, la barre a été placée très haut.

Il y en a plus que pour tous les goûts

L'entreprise Mars Wrigley, détentrice de la marque Skittles, a ouvert des laboratoires de recherche et développement au Royaume-Uni et en Chine. C'est là que sont inventées les 150 saveurs différentes qui permettent à la marque de suivre les tendances et les goûts selon les régions. Au Royaume-Uni, les fruits considérés comme exotiques sont appréciés, contrairement à la Chine où les saveurs florales l'emportent. Quant aux États-Unis, ils sont avides de nouveautés, quelles qu'elles soient.

Christina Slad, aromaticienne en recherche et développement, se souvient que les premiers Skittles les plus éloignés des saveurs traditionnelles ont vu le jour en 2017. Le sweet heat (sucré et épicé) «est né du fait que, sur le marché américain, les épices faisaient fureur en matière de tendance. Et nous voulions nous assurer de faire partie de cette tendance».

De l'équipe marketing aux autres services, l'ensemble des employé·es goûtent les nouveaux produits et donnent leur avis, de même que les échantillons de consommateurs et consommatrices. C'est d'ailleurs de cette façon que sont nés les Skittles Dips, des bonbons enrobés de yaourt. Mais même là, des différences ont été opérées entre les États-Unis et le Royaume-Uni, le yaourt européen étant «un peu moins sucré et plus acide», selon Christina Slad, que son homologue américain, plus gras et sucré.

Le Skittles Zombie est le petit dernier. Celles et ceux qui s'y risqueront auront entre les mains un paquet de bonbons où l'une des couleurs aura aléatoirement le goût d'un zombie pourri. À l'approche d'Halloween, rien de tel qu'un petit bonbon à la chair fermentée pour se mettre dans l'ambiance.