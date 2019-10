Le couple durable ne nous condamne pas à ne plus faire l'amour

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Au tout début l'on se rencontre, on discute, on fait l'amour. Puis vient le temps du travail, des réunions tard le soir et des emmerdes. Les priorités glissent progressivement, emportant votre vie sexuelle avec elles. Êtes-vous une cause perdue, condamnée à enchaîner les soirées tisane, Netflix et les «bonne nuit» dos à dos dans le lit? Rassurez-vous, il n'y a pas que chez vous que les rapports sexuels se sont érodés avec le temps et quelques conseils peuvent être bienvenus.

Pour Armele Philpotts, thérapeute familiale, il existe une règle d'or: revenir aux bases. Parler, parler et encore parler. Mais attention, n'abordez pas le sujet des deux pieds dans le plat. Mieux vaut passer par des chemins de traverse pour mettre à l'aise. «Vous pouvez commencer par partager des souvenirs des meilleurs moments où vous avez eu des relations sexuelles», avance-t-elle. Une fois le sujet lancé, on peut dédramatiser la situation pour reconnecter nos sens: «Comment notre corps a-t-il changé depuis que nous avons commencé à faire l'amour?»

Cate Campbell, thérapeute spécialisée dans les relations sexuelles, propose un petit jeu de questions pour réexplorer ce corps qui dort près de vous: «À quand remonte la dernière fois que l'on s'est endormis nus? As-tu déjà regardé mes oreilles, mes genoux, ma nuque?, propose la spécialiste. C'est tellement intime de regarder les mains de quelqu'un, de les retourner, les toucher, les sentir que ça peut conduire à une relation sexuelle.»

Il ne faut pas non plus négliger les caresses quotidiennes. «C'est vraiment important d'avoir une routine tactile», dit Campbell. Effleurer ou embrasser dès le matin votre partenaire pourrait petit à petit vous conduire à faire des choses nouvelles. «Si vous voulez quelque chose de différent, déplacez simplement les mains de votre partenaire. Cela vous mènera peut être à un rapport sexuel nouveau.»

Planifier ses rapports

Et si la solution était de prévoir sur son emploi du temps ses parties de jambes en l'air? Se réserver une heure à deux, entre un rendez-vous et une machine de linge à lancer, c'est en tout cas ce que recommandent certain·es thérapeutes. Pas de pression, moins d'attente envers son ou sa partenaire, juste du sexe décomplexé et assumé.

Pour Cate Campbell, il n'y a rien de mal à troquer un peu de spontanéité pour passer un moment intime. Mais pas la peine de se jeter comme une bête sauvage sur votre conjoint·e une fois le moment venu. «Allongez-vous nus ou prenez un bain ensemble et bavardez. Et si jamais vous voulez faire l'amour, alors faites-le», précise la sexologue.

Pour celles et ceux qui n'ont ni le temps, ni désormais l'envie de faire l'amour à leur partenaire, c'est un autre sujet. Comme le dit bien Titiou Lecoq dans un article sur Slate extrait de sa newsletter hebdomadaire: «Au bout du compte, si on a des vies pourries qui nous coupent toute envie de niquer, ce n'est pas un problème d'ordre sexuel, c'est un problème de vie pourrie.»