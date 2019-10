La Californie passe une loi interdisant l'ouverture des lycées avant 8h30

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Début octobre, la Californie est devenue le premier État américain à légiférer sur les horaires de début de cours au collège et au lycée. À partir de 2022, les collèges ne pourront pas commencer les cours avant 8h et les lycées avant 8h30 (sauf les écoles des zones rurales). Le gouverneur Gavin Newsom considère que cette loi était nécessaire pour améliorer le bien-être et la santé des élèves de son État, conformément aux recommandations de l'Académie Américaine de Pédiatrie.

«Les études scientifiques montrent que les élèves adolescents qui commencent leur journée plus tard ont de meilleurs résultats scolaires, sont moins souvent absents à l'école, et en meilleure santé», a-t-il déclaré.

En raison de modifications de leurs horloges biologiques pendant la puberté, les ados s'endorment en effet plus tard et ont besoin de dormir plus tard. Pourtant, aux États-Unis, près de quatre collèges et lycées sur cinq ouvrent avant 8h30.

Des résultats concluants

Avant la Californie, plusieurs districts scolaires avaient déjà décalé les horaires de cours. Des lycées du Kentucky sont passés de 7h30 à 8h40 et les effets ont été immédiats: moins d'absences et de meilleurs résultats aux examens. En 2016, Seattle et Portsmouth, dans le New Hampshire, ont décalé les débuts de journée à 8h45.

En Californie, les critiques de la loi notent que ces horaires plus tardifs pourraient poser problème pour les parents qui doivent aller au travail très tôt, ce qui est le cas de nombreuses familles de milieux modestes.

Mais depuis le passage de la loi, d'autres États songent à légiférer. Une élue locale de l'Ohio vient d'introduire une loi qui interdirait les début de cours avant 8h30. Dans l'Indiana, la Caroline du Sud et le New Jersey, on réfléchit aussi à l'introduction de règles similaires.

D'autres pays vont encore plus loin: certaines écoles d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont décalé le début de journée jusqu'à 10h, permettant aux élèves d'améliorer leur concentration en cours.