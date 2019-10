Ce qu'il se passerait en cas de panne d'électricité à très grande échelle

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC

En mars 2019, le Venezuela était plongé dans le noir à la suite d'une panne d'électricité d'une gravité exceptionnelle. Durant cinq jours, l'éclairage s'est éteint, les pompes à eau ont cessé de fonctionner, les hôpitaux n'étaient plus en mesure de soigner les patient·es. Au terme de ces cinq jours, plus d'une vingtaine de personnes étaient décédées, selon les Medicos por la Salud, une ONG de médecins.

Entre l'absence de générateurs ou leurs dysfonctionnements, le Venezuela n'était pas préparé à faire face à une crise de cette ampleur. Mais compte tenu de notre dépendance croissante à l'égard de l'électricité, peu de pays seraient réellement capables de se passer de cette précieuse ressource pendant plusieurs jours, et encore moins pendant plusieurs semaines.

De fait, chaque année, plusieurs millions de personnes aux États-Unis et au Canada sont privées d'électricité lorsque des tempêtes font tomber des lignes électriques. En juin 2019, c'est l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et le sud du Brésil qui étaient touchés par une panne inattendue. Deux mois plus tard, le Royaume-Uni était plongé dans le noir et plus d'un million de personnes étaient concernées.

«Une grande partie de notre vie et de presque tout ce que nous faisons dépend désormais de l'énergie, et en particulier de notre approvisionnement en électricité», rappelle Juliet Mian, directrice technique de Resilience Shift, qui aide les organisations et les particuliers à se préparer aux défaillances des infrastructures critiques.

Bye bye le frigo et internet

Par exemple, sans électricité, plus de feux de signalisation, ni de pompes à essence, ni de systèmes ferroviaires. L'approvisionnement de nourriture devient plus compliqué, notamment parce que les ordinateurs qui organisent la logistique ne fonctionnent plus et qu'il est impossible de réfrigérer les produits alimentaires. Chauffage et climatisation sont également rayées de la liste.

D'autre part, nos systèmes électriques sont très interdépendants. Dans le cas où ils seraient victimes d'attaques cyberterroristes ou d'agressions physiques coordonnées, plusieurs millions de personnes seraient potentiellement touchées. En Europe, le réseau électrique interconnecté relie plus de 530 millions de personnes dans trente-quatre pays.

D'où l'intérêt de savoir quoi faire lorsqu'une panne d'électricité survient. C'est ce que le Conseil de sécurité de l'infrastructure électrique (EIS Council) recommande. «Nous voulons que les gens réfléchissent à ces questions bien avant qu'il y ait un problème», explique John Hetzel, directeur de la planification. «Lorsque le réseau électrique tombe en panne, il y a ce risque d'impacts en cascade qui peuvent se produire à la suite de ce qui peut sembler être un événement relativement mineur.»

Lampes, piles, eau, aliments non périssables et argent liquide seront de précieux alliés si la lumière s'éteint brusquement alors que vous étiez tranquillement en train d'écouter un bon podcast.