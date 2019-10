Six podcasts à ne pas manquer, sélectionnés par les membres du Slate Podcast Club

Temps de lecture: 3 min

Le Goût de M rencontre Alex Beaupain

Pour ce deuxième épisode du Goût de M, Géraldine Sarratia, journaliste au Monde, est allée rencontrer le chanteur dans son appartement du XVIIIe arrondissement de Paris. Qu'est-ce qu'avoir du goût? Qui a bon ou mauvais goût? Comment se forme-t-il? Tant de questions auxquelles le natif de Besançon a répondu avec douceur et sincérité, laissant passer quelques émotions à l'évocation de son enfance. Lucile, membre du Slate Podcast Club, «a été touchée par sa sincérité et sa simplicité»: «Je me suis beaucoup retrouvée dans ce qu'il raconte. Même si l'on n'est pas fan d'Alex Beaupain, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aimer sa musique pour apprécier la rencontre. Et + 1 aussi pour le parquet de l'appartement qui craque.» Alex Beaupain succède donc à Marina Foïs, précédente invitée de Géraldine Sarratia dans Le Goût de M, à retrouver sur le site du Monde.

«Thérapie de conversion: “Mes parents ont voulu "guérir" mon homosexualité”», par Les Pieds sur terre

En France, les «thérapies de conversion» ne sont pas officiellement interdites. Alors qu'un projet de loi est en préparation pour enterrer définitivement ce type de pratiques, ce nouvel épisode des Pieds sur terre s'avère aussi terrifiant que nécessaire. Pendant 28 minutes, Kailey raconte comment il a été contraint par ses parents de suivre une «thérapie de réorientation sexuelle» pendant plusieurs années, après un simple bisou échangé avec un copain à l'âge de 7 ans. Hélène, l'administratrice du Club, recommande ce témoignage admirable, disponible sur le site de France Culture.

Mansplaining

Chaque mercredi sur deux sur Slate.fr, Thomas Messias nous parle de la masculinité et des privilèges des hommes à travers des œuvres culturelles et des faits d'actualité. Cette semaine, Sandra a été une nouvelle fois touchée par son analyse: «Les épisodes “En finir avec la bande de potes” et “Dans la tête de Jean-Marie Bigard” m'ont infiniment marquée. Leur écoute devrait être obligatoire.» Ce qui l'énerve? «Le podcast te donne envie d'aller voir immédiatement les films. Et quand tu ne peux pas, c'est horriblement frustrant!»

Y a deux écoles, par Arte Radio

La documentariste sonore Delphine Saltel reçoit parents, enfants et spécialistes pour parler de la question du choix de l'école. Privée ou publique? Telle est la question. Cette série en quatre épisodes, racontée à la première personne, a été recommandée par Edwige: «Le podcast illustre bien la pression sociale ressentie par les parents, qui sont appelés à prendre constamment des décisions pour leurs enfants. Dans une société de compétition telle que la nôtre, cela peut vite devenir angoissant.» Disponible sur le site d'Arte Radio.

«Nos corps appropriés» par Kiffe ta race et Miroir Miroir

«Qui décide ce qui est beau? Qu'est-ce qui influence nos critères de beauté? Pourquoi des volumineuses hanches et fesses sont décriées sur le corps de Serena Williams mais adulées sur celui de Kim Kardashian?» Dans ce crossover de Kiffe ta race et de Miroir Miroir, conseillé par Sonia sur le Club, Rokhaya Diallo, Grace Ly et Jennifer Padjemi analysent une nouvelle fois l'appropriation culturelle envers les femmes dans notre société, et comment cela influence les diktats de la beauté féminine. À écouter sur le site de Binge Audio.

CERNO - L'anti-enquête

Le reporter Julien Cernobori a découvert qu'un serial killer habitait autrefois dans son immeuble du Xe arrondissement de Paris. Il s'agit de Jean-Thierry Mathurin, amant et complice de Thierry Paulin. Ensemble, ils ont torturé et assassiné plusieurs vieilles dames dans les années 1980. Julien Cernobori se lance alors dans une enquête effrénée, où il part sur les traces des victimes. «Il se sert du prétexte d'une ancienne affaire criminelle pour aller rencontrer des témoins qui ont connu le tueur ou les victimes. C'est incroyable comme il arrive à donner la parole à des personnes qu'on n'entend jamais. J'ai adoré», a partagé Maxence sur le Club, rappelant au passage que Julien Cernobori est également le créateur du podcast Superhéros, chez Binge Audio. Les épisodes de CERNO - L'anti-enquête sont à retrouver sur le site Podtail.