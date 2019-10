Le célibat des prêtres est «une question de dévouement à leurs fidèles», selon Jean-Frédéric Poisson

Temps de lecture: 2 min

Jean-Frédéric Poisson, président du Parti chrétien démocrate, était l'invité de «L'Instant politique» sur France Info ce jeudi 24 octobre. La première question porte sur la proposition du président français de nommer Thierry Breton au portefeuille français (politique industrielle, marché intérieur, numérique, défense et espace) de la Commission européenne. Qualifié de «risqué», voire «presque imprudent» par Jean-Frédéric Poisson, ce choix politique et économique apparaît comme un «coup de poker», considérant «qu'on ne pourra pas refuser [à Emmanuel Macron] deux fois ce qu'on lui a déjà refusé une fois».

La discussion est ensuite orientée vers les listes communautaires et leur interdiction lors des prochaines élections municipales. Jean-Frédéric Poisson insiste sur le caractère non-communautaire de son propre parti et se dit en faveur d'une liberté totale de l'expression. Il critique toutefois «l'islam comme système politique et intellectuel» et souhaite combattre l'islamisation en France. Pour autant, il ne souhaite pas que ces listes soient interdites.

Enfin, la question de Slate.fr concerne la possible ordination d'hommes mariés comme prêtres en Amazonie par l'Église catholique. Jugeant le célibat des prêtres «utile» par l'Église de Rome, Jean-Frédéric Poisson pense qu'il s'agit d'«une question de dévouement des prêtres à leurs fidèles».

Jean-Frédéric Poisson conclut en indiquant qu'il est favorable à une union de la droite et du Rassemblement national.