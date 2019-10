Monter sa startup avec succès: les conseils de ceux qui ont réussi

Temps de lecture: 3 min

Ils ont eu une idée qui a bouleversé leur vie et, parfois, le monde. Ils s’appellent Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Elon Musk, Travis Kalanick, Xavier Niel… Tous ont un point commun, ils ont osé se lancer, échouer, recommencer. Des modèles pour de nombreux qui rêvent à leur tour d’entreprendre et de réussir.

Souvent, la bonne idée ne suffit pas. La recherche d’investisseurs, la connaissance du marché, de la réglementation, de détails administratifs bien souvent ignorés: tout cela est un passage obligé pour transformer un projet en entreprise à succès.

«Tous les jours, je vois passer des dizaines de nouvelles boîtes qui se lancent pour trouver une solution à un problème, explique Anaïs Richardin, directrice de Maddyness, le magazine des startups françaises. Et tous les jours, des startups mettent, elles, la clé sous la porte, bien plus silencieusement la plupart du temps. Que se passe-t-il dans ce laps de temps? Comment une startup vit-elle, grandit-elle? Comment trouver les clés pour diminuer le taux de mortalité des entreprises?». Ces questions, Anaïs Richardin a voulu y répondre en s’associant avec Bao Dinh, investisseur chez Idinvest Partners et auteur du livre La 25e Heure dans le dernier Audible Original: French Startups : quand les entrepreneurs livrent leurs secrets. Huit épisodes disponibles sur Audible avec un principe simple: à chaque question, la réponse d’un entrepreneur ou d’une entrepreneuse, ainsi qu’un résumé qui vient expliquer les notions clés.

Pépites françaises

Car des succès, en France, il y en a: il suffit de jeter un œil aux Next40, ces «quarante pépites françaises» dont la liste a été dévoilée par le gouvernement en septembre dernier. Toutes ont été sélectionnées sur la base de critères de performances économiques et partagent un point commun, une croissance fulgurante.

Parmi elles, les sept licornes françaises, valorisées chacune à plus d’un milliard de dollars –près de 914 millions d’euros: Deezer, Blablacar Doctolib, VeePee, anciennement Vente-Privée, OVH, spécialisée dans le cloud computing, Ivalua une solution logicielle de gestion des achats, et Meero.

Meero, c’est une plateforme de mise en relation des photographes avec des clients, lancée en 2016. Il n’aura donc fallu que trois ans à ses fondateurs, Guillaume Lestrade et Thomas Rebaud, pour devenir des géants de la French Tech. Vue de l’extérieur, cette hyper-croissance est bon signe, mais il faut savoir la gérer. Comment ont-ils fait? Thomas Rebaud l’explique justement à Anaïs Richardin et Bao Dinh dans l’épisode 7 de French Startups: «Grandir c’est bien, encore faut-il le faire sans trop perdre de plumes.»

Projets ambitieux

Mais avant d’avoir à se poser ce genre de question, il faut déjà que l’entreprise fonctionne et ce n’est pas toujours gagné. Aux côtés de ces licornes française, d’autres entreprises, un peu moins grosses, mais tout aussi prometteuses, ont été retenues pour figurer parmi les Next40. C’est le cas de BackMarket et d’Alan dont vous avez déjà probablement vu les publicités dans le métro ou à la télé.

Avant de devenir le leader français du reconditionné et d’attirer l’attention du jury du Next40, Thibaut Hug de Larauze, fondateur de BackMarket, s’est demandé comment lancer un business qui aurait du sens: est-il vraiment possible d’avoir un impact social positif et de gagner de l’argent. Et on ne parle pas simplement, par impact social, des créations d’emploi, même si elles sont notables: «Dans l'année à venir, écrivent les Echos, les startups devraient générer 25.000 emplois, soit 10% des emplois en net qui devraient être créés en France en 2019.»

Le coeur du business compte aussi. En créant Back Market, son fondateur voulait s’inclure dans l’économie circulaire. Du côté d’Alan, c’était la volonté de s’insérer dans un marché ultra-règlementé avec une solution qui simplifierait la complémentaire santé qui animait Jean-Charles Samuelian.

Deux projets ambitieux mais deux chemins semés d’embûches qu’ils partagent tous les deux dans French Startups.

Sur ces sujets, et bien d’autres, Anaïs Richardin et Bao Dinh ont interrogé huit fondateurs parmi les startups les plus en vue de la French Tech pour qu’ils partagent leur expérience. Huit entretiens passionnants où ceux qui ont réussi donnent des clés essentielles pour entreprendre, décrypter les signaux qui comptent et mettent en garde les auditeurs grâce à leur expérience, contre les erreurs à ne pas commettre quand on lance une startup.