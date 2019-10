Sylvie Goulard écartée de la Commission européenne: la double humiliation

Temps de lecture: 2 min

Sylvie Goulard, la candidate d'Emmanuel Macron pour sièger dans la future Commission européenne, a été rejetée. «C'est une défaite politique importante», commente Jean-Marie Colombani, directeur de Slate.fr, qui explique que la fragilité politique de Sylvie Goulard a permis à des parlementaires européen·nes de prendre leur revanche après la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission.

Ce sujet et celui de l'attaque à la Préfecture de police sont débattus cette semaine dans «Politique», par Virginie Le Gay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Roland Cayrol, directeur de recherche au Cevipof et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regards.