Le comportement des touristes est-il pire qu'avant?

En 2018, on a dénombré 1,4 milliard d'arrivées de touristes à l'échelle internationale, un record et une augmentation de 6% par rapport à 2017, selon l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies (OMT). En 1970, ce nombre ne s'élevait qu'à 166 millions.

La France est le pays le plus visité au monde, suivie de l'Espagne, des États-Unis, de la Chine et de l'Italie. Plusieurs destinations touristiques sont désormais victimes de leur popularité, à l'image de Venise.

Scandales à Bali

D'après l'expert en tourisme Peter E. Tarlow, certaines personnes sont susceptibles de se comporter différemment lorsqu'elles visitent une nouvelle destination, en raison de l'excitation et de l'anonymat éprouvés loin de leur vie quotidienne.

Avec les réseaux sociaux, le phénomène apparaît comme amplifié. En août 2019, un couple de YouTubers originaire de République tchèque a fait l'objet de nombreuses critiques après la publication d'une vidéo dans laquelle le jeune homme soulevait la jupe de sa petite amie et l'arrosait d'eau dans le temple Beji à Bali.

Ce scandale est survenu peu après qu'une vidéo de cinq Australiens urinant et courant nus dans les rues de l'île indonésienne était devenue virale. L'office du tourisme de Bali a indiqué que son gouvernement était en train de préparer une nouvelle législation pour réglementer le comportement des touristes sur l'île.

Les réseaux sociaux donnent l'impression que les comportements inappropriés sont de plus en plus nombreux, mais il n'existe pas vraiment de statistiques pour le confirmer. «Il s'agit en fait d'un rappel important adressé aux forces de sécurité et à l'industrie du tourisme pour continuer à sensibiliser les touristes au respect de la culture et des rituels locaux», estime Herry Rachmat Widjaja, directeur adjoint au ministère du Tourisme d'Indonésie.

Rome est l'une des principales destinations à avoir introduit des règles de comportement pour les touristes, une pratique également mise en place en Nouvelle-Zélande et en Croatie. En 2018, la capitale italienne a adopté une loi interdisant de consommer de l'alcool dans la rue, d'organiser des tournées de bars et de plonger dans les fontaines de la ville.

Sara Verde, directrice générale et fondatrice de Rome Tour Guide, juge ces mesures nécessaires: en été, explique-t-elle, Rome «devient un immense égoût» et le mauvais comportement des touristes «contribue à détruire la ville».