La première sortie dans l'espace 100% féminine aura finalement lieu

Après l'annulation de dernière minute, en mars dernier, de ce qui aurait dû être la première sortie dans l'espace exclusivement féminine de l'histoire, la NASA vient de reprogrammer une expédition pour ce mois-ci.

Le 21 octobre, les astronautes Christina Koch et Jessica Meir devraient pouvoir enfiler leur combinaison pour sortir de la Station spatiale internationale (ISS). L'annonce a été faite ce vendredi, lors d'une présentation par la NASA des dix prochaines sorties spatiales qui devraient avoir lieu cet automne, notamment afin d'opérer plusieurs travaux de réparation sur la station.

LIVE NOW: Experts provide updates about a series of complex spacewalks by @NASA_Astronauts during the next three months, a cadence that has not been experienced since assembly of the @Space_Station was completed in 2011.