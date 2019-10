«Il n’y a pas dix mille solutions, il faut travailler plus»

Temps de lecture: 2 min

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé le 2 octobre les États-Unis à taxer les importations européennes. En réponse, Fabrice Le Saché privilégie une réglementation européenne plus claire et suggère que l’Europe dialogue «dans les instances multilatérales. Et effectivement si l’Europe estime que des décisions des États tiers sont abusives, elle doit riposter».

Sur l’épineuse question de la réforme des retraites, Le Saché commence par saluer l’augmentation de l'espérance de vie qui «est déjà une bonne nouvelle». Il l’affirme, «ce n’est pas pour rien qu’on doit faire cette réforme» qui doit permettre de maintenir les pensions de retraite autour de 1.400€ en moyenne, sans augmenter les charges des entreprises ni creuser les déficits. Et pour ce faire, «il n’y a pas dix mille solutions, si on veut préserver le niveau de pension, si on veut éviter les déficits, il faut travailler plus, d’ailleurs la moyenne d’âge de départ c’est autour de 63 ans.»

Concernant les entreprises françaises et notamment leur protection contre les pirates informatiques, Le Saché et le Medef prennent «cette question très au sérieux», rattachée plus largement au domaine de la souveraineté numérique, qui est «l’une des priorités du Medef». Il évoque alors un projet de «cloud souverain, une capacité de stockage, des logiciels» afin de protéger toutes les données françaises.