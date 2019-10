«Quand j'écoute Agnès Buzyn, je ne suis pas rassuré», affirme David Belliard

Temps de lecture: 2 min

David Belliard, candidat EELV à la mairie de Paris en 2020, était l’invité de l’émission «L'Instant politique» de France Info. Interrogé sur l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen et notamment par rapport à la déclaration d’Agnès Buzyn qui affirme que les «premiers éléments sur les toxiques les plus dangereux sont rassurants», David Belliard répond: «Quand j’écoute Agnès Buzin, je ne suis pas rassuré».

Il regrette que nous n’ayons «pas encore aujourd’hui un bilan complet sur les risques qui sont à la fois les risques environnementaux et les risques sanitaires pour la santé des populations.» Il pointe également du doigt le manque de préparation pour réagir en cas de catastrophe, notamment de la part de l’État.

Concernant les élections municipales qui approchent, David Belliard et EELV proposent «une ville qui est plus verte, une ville où il y a moins de voitures, une ville qui est adaptée à un sujet majeur pour les métropoles et le monde entier: les dérèglements climatiques.» Quant à la question d’une éventuelle alliance avec la candidate sortante Anne Hidalgo ou Cédric Villani, il rappelle que rien n’est automatique et que «c’est d’abord le projet [écologiste]» qui l’intéresse.

Enfin, Slate.fr lui à demandé s’il fallait une place Jacques Chirac à Paris. Belliard répond simplement: «Il faut prendre de la hauteur. Jacques Chirac a été un maire de Paris important. Il a incarné la ville. Il a incarné la France. Il est important que Paris se souvienne de sa mémoire.»