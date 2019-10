Un Russe porte plainte contre Apple car son iPhone l'aurait rendu gay

Temps de lecture: 2 min

Un homme russe nommé D. Razumilov demande plus de 13.700 euros de dommages et intérêts à Apple, qu'il accuse de l'avoir poussé à devenir homosexuel. Sa plainte a été récemment déposée à Moscou et publiée sur le site d'une radio locale.

Razumilov y explique qu'il s'est «enlisé dans des relations homosexuelles» cet été après avoir reçu soixante-neuf GayCoins sur une application de cryptomonnaie téléchargée sur son iPhone. (Les GayCoins valent moins de 1,8 centime d'euros chacun). L'expéditeur mystérieux lui a envoyé un message en anglais l'invitant à «ne pas juger avant d'essayer».

«Je me suis dit: “Après tout, c'est vrai, comment puis-je juger avant d'essayer?”. J'ai donc décidé de goûter aux relations homosexuelles, a écrit Razumilov dans sa plainte. Depuis deux mois, je vis une relation avec une personne de même sexe et je ne peux pas en sortir. J'ai un petit ami et je ne sais pas comment l'expliquer à mes parents. Après avoir reçu le message mentionné ci-dessus, ma vie s'est détériorée. Elle ne sera plus jamais normale, comme avant.» Razumilov accuse Apple de l'avoir «manipulé», de l'avoir fait «souffrir moralement» et d'avoir «nuit à [sa] santé mentale».

«Propagande gay»

Si le plaignant a eu l'idée de poursuivre ainsi le fabricant de smartphones, c'est probablement parce que, en Russie, le gouvernement a imposé une théorie selon laquelle le simple fait de parler d'homosexualité revient à l'encourager, voire à l'imposer.

Depuis 2013, des lois interdisent la soi-disant «propagande gay», ce qui implique que n'importe quel site, journal ou radio qui communique à propos d'homosexualité, de façon neutre ou positive, est susceptible de se voir fermer par le gouvernement.