Quelles sont les alternatives au plastique?

Après avoir rendu de bons et loyaux services depuis plus d'un demi-siècle, le plastique est en passe de devenir l'ennemi public n°1. Les images de pailles en plastique dans le nez des tortues de mer, les sacs dans le ventre des animaux marins et les microplastiques devenus incontournables dans le sol, l'eau et notre corps ne jouent pas en sa faveur.

L'heure est à l'innovation pour remplacer cette matière utilisée quotidiennement par sept milliards d'individus. Le défi n'est pas simple. Il faut inventer une alternative qui possède toutes les qualités du plastique, sans son principal défaut: polluer la planète. De l'acide polylactique (PLA) en passant par les champignons et les cactus, plusieurs pistes sont explorées pour remplacer cette matière devenue omniprésente dans nos vies.

Déjà en vogue, le PLA est un polymère biodégradable. On le fabrique généralement à partir d'amidon de maïs, à la suite d'un processus de fermentation. Il possède deux atouts principaux: il provient de sources renouvelables et il est biodégradable. Mais il a le malheur de vivre à la même époque que le PET et le PS, d'autre polymères fabriqués à partir de plastique. PLA, PET et PS ne font pas bon ménage, entravant la biodégradation du premier et le recyclage des seconds lorsque le tri en amont n'a pas bien été effectué.

Cactus et champignons

Plus étonnant encore, le jus de cactus peut également se transformer en biopolymère, comme l'a démontré Sandra Pascoe Ortiz, chercheuse en biotechnologie à l'université del Valle de Atemajac au Mexique. Issu d'une culture qui pousse dans des endroits arides et qui n'a besoin ni d'engrais ni de grandes quantité d'eau pour se développer, le plastique de cactus présente aussi l'avantage de se décomposer au bout de quelques semaines. S'il n'est certes pas aussi résistant que le plastique classique, il peut déjà servir d'emballage jetable pour les produits alimentaires.

De l'autre côté du globe, on repense aussi l'utilisation de matériaux déjà existants, tels que les feuilles de bananier. Au Vietnam, en Thaïlande, aux Philippines et à Bali, des supermarchés ont commencé à emballer de nombreux produits frais dans des feuilles de bananiers qui poussent localement. Cela fait baisser les coûts d'emballage et leur empreinte carbone tout en réduisant le nombre de déchets en plastique qui terminent leur vie dans la nature.

Le clou des innovations réside peut-être chez Meadow Mushrooms, une entreprise néo-zélandaise qui a développé des emballages produits à partir de champignons pour conditionner ses propres champignons. La boucle est bouclée, shiitakes et portobello voyagent désormais en toute fraîcheur et sans trop d'humidité.