Hommes interdits: en Espagne, un hôtel réservé aux femmes

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

L'hôtel accueille des femmes agées de 14 ans ou plus: en couple, femmes seules, mères et filles, groupes. En revanche, même les visiteurs nocturnes de sexe masculin en sont exclus.

Le Som Dona Hotel, établissement quatre étoiles, se veut être un lieu de détente pour «les femmes qui cherchent à se déconnecter du stress de la vie quotidienne». Au confort des trente-neuf chambres s'ajoute une offre de massages, jacuzzi, spa, cuisine saine. La décoration et le mobilier sont genrés: touche de rose, sèche-cheveux et lisseur, espace de rangement pour les bijoux, nécessaire démaquillant...

On peut y apercevoir quelques hommes, l'hôtel en emploie pour respecter la loi espagnole sur les discriminations à l'embauche, tout en priorisant les candidatures féminines, peut-on lire dans The Independent.

À lire aussi Les femmes voyagent plus en solo que les hommes, et ce n'est pas étonnant

Un marché à prendre

Les hôtels réservés aux femmes fleurissent un peu partout dans le monde. Ils correspondent à une demande de plus en plus fréquente des femmes de se retrouver en non-mixité de genre dans les espaces militants, de loisir, et parfois même de travail. En Finlande, c'est tout une île appelée SuperShe qui est interdite aux hommes, au Royaume-Uni, tout un festival.

L'industrie du tourisme a tout intérêt de s'adapter pour proposer aux voyageuses ce type d'hébergement women only. Aujourd'hui, plus de la moitié des voyages en solitaire sont effectués par des femmes. Dans une étude de la British Airways parue en 2018, 50% des femmes interrogées expliquaient avoir déjà voyagé seule et les trois quarts prévoyaient de partir en solo dans les prochaines années.