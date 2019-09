Non, l'eau n'est pas la boisson la plus hydratante

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

L'eau n'est pas la boisson qui hydrate le plus, selon une étude de l'université St Andrews en Écosse qui a comparé les propriétés d'hydratation de plusieurs boissons différentes. Les résultats ont révélé que même si l'effet de l'eau est plus rapide sur le corps, qu'elle soit bue dans sa version plate ou pétillante, les boissons contenant un peu de sucre, de gras ou de protéines hydratent le corps mieux et plus longtemps.

Ce phénomène serait lié à la façon dont nous réagissons aux liquides, selon Ronald Maughan, professeur à l'école de médecine St Andrews et auteur de l'étude: il ne suffit pas de boire. Encore faut-il que ce qui est bu soit absorbé par le circuit sanguin et gagne le reste du corps.

Le lait, grand vainqueur

La composition des liquides est justement un facteur qui favorise leur action sur l'organisme. Le lait s'est avéré être plus efficace en la matière que l'eau, grâce au lactose, aux protéines et aux matières grasses qu'il contient. Gâce au sodium qu'il contient, le lait agit comme le ferait une éponge en réduisant la production d'urine et en retenant plus longtemps l'eau dans le corps. Les solutés de réhydratation orale favorisent également la rétention d'eau par l'organisme, car ils contiennent des petites quantités de sucre, ainsi que du sodium et du potassium.

D'après Melissa Majumdar, diététicienne, coach personnelle et porte-parole de l'Academy of Nutrition and Dietetics, «cette étude nous confirme beaucoup de choses que nous savions déjà: les électrolytes –tels que le sodium et le potassium– contribuent à une meilleure hydratation, tandis que les calories contenues dans les boissons entraînent une vidange gastrique plus lente, donc une miction plus lente.»

Les jus de fruits et les sodas restent toutefois moins hydratants que l'eau et le lait, et apportent des sucres et des calories supplémentaires, a expliqué Melissa Majumdar. Si vous avez le choix entre un soda et de l'eau, choisissez toujours de l'eau pour vous hydrater.

En ce qui concerne l'alcool, qui fait beaucoup uriner, l'hydratation dépend de la quantité totale de boisson absorbée. «La bière entraînerait moins de pertes d'eau que le whisky, parce que vous ingérez plus de liquide avec la bière», a expliqué Ronald Maughan avant d'ajouter que «les boissons avec de l'alcool fort déshydratent, pas les boissons alcoolisées diluées.» Quant au café, cela dépend de la quantité de caféine consommée. Selon l'étude, un petit noir ordinaire serait aussi efficace que l'eau pour vous réhydrater.