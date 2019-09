Le langage des enfants autistes est encore mal compris

Temps de lecture: 5 min

Le diagnostic d'un trouble du spectre de l'autisme, ou TSA, repose en partie sur des déficits de communication, ainsi que sur des comportements, activités et intérêts restreints et répétitifs. Le retard dans le développement du langage chez leur enfant est d'ailleurs l'une des sources principales d'inquiétude poussant les parents à consulter.

Si le langage est affecté chez tous les enfants souffrant de TSA, il n'existe pas un seul profil et, comme pour l'expression des autres capacités dans ce trouble, l'hétérogénéité est de mise. Près d'un tiers des enfants avec TSA ne développent pas de langage, ou uniquement une expression rudimentaire composée de seulement quelques mots.

Chez d'autres enfants, on peut observer un phénomène de régression langagière qui succède à une période de développement normal. L'inverse peut aussi se produire, avec un retard considérable suivi d'une accélération notable du développement du langage.

Si dans la cinquième édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-5), l'évaluation du langage ne fait plus partie des critères de diagnostic, il est demandé aux clinicien·nes de préciser si le TSA s'accompagne de troubles sur le plan langagier –une démarche compliquée, dans la mesure où les capacités des enfants affectés sont encore mal connues.

Cela peut avoir des conséquences sur la prise en charge orthophonique, dans sa mise en place comme dans son contenu, alors qu'il s'agit d'un suivi fondamental pour améliorer la communication quotidienne.

Aspects structurels négligés

Le langage se compose d'abord d'aspects structurels:

la phonologie, qui comprend les capacités à combiner des sons pour former des syllabes;

la morphologie, soit la combinaison d'unités de sens qui forment des mots);

la syntaxe, c'est-à-dire la combinaison de mots pour former des phrases.

La connaissance langagière inclut également:

le lexique, ou connaissance des mots;

la pragmatique, qui renvoie à l'utilisation appropriée du langage en situation de communication –par exemple savoir quand et comment prendre la parole lors d'une conversation, maîtriser l'ironie et les métaphores, comprendre à quelle entité se réfère un pronom.

Parmi ces différents domaines, deux ont été particulièrement étudiés dans le TSA. La pragmatique, d'abord, est reconnue comme étant universellement déficitaire dans ce trouble. Quant au lexique, il serait relativement épargné chez beaucoup d'individus, notamment sur le plan de la compréhension.

La recherche s'est en revanche peu penchée sur les aspects structurels, qui constituent pourtant la fondation du langage et de la communication. Les travaux qui les ont abordés font ressortir des difficultés.

Des études sur le français ont ainsi montré qu'un sous-ensemble d'enfants avec TSA avaient du mal avec les structures complexes sur le plan phonologique (comme les mots comprenant une suite de consonnes, tel «horloge») ou sur le plan morphosyntaxique (entre autres dans le cas de la production de questions avec un pronom interrogatif, du type «Qui pousses-tu?», ou la compréhension des phrases à la voix passive).

Portée limitée des études

La portée de ces résultats est toutefois à nuancer. La plupart des travaux sur le langage et les troubles autistiques ont suivi des enfants dits de «haut niveau», c'est-à-dire ayant un QI dans la norme. Très peu incluent des enfants de «bas niveau», qui représentent pourtant près de 30% des enfants avec TSA. Il en résulte un manque de connaissances flagrant sur les capacités langagières d'un grand nombre d'individus.

Beaucoup d'études se basent sur l'évaluation du vocabulaire. Or, puisque le lexique peut être préservé dans le TSA, il s'ensuit un risque important de surestimation des capacités langagières des enfants.

D'autres s'appuient sur des mesures globales de langage, établies par exemple avec des tests standardisés utilisés en orthophonie. Seulement, ces mesures agrègent souvent plusieurs aspects langagiers, ce qui ne permet pas d'isoler les capacités dans des domaines particuliers.

De plus, les épreuves standardisées reposent fréquemment sur des situations de communication spécifiques, souvent introduites par le biais d'images. Les difficultés pragmatiques des enfants avec TSA, notamment les difficultés à comprendre la situation décrite et les consignes données, peuvent alors avoir un impact négatif sur leur performance.

Cette problématique s'applique également aux épreuves expérimentales ciblant des structures bien identifiées. Dans l'étude sur les questions mentionnée plus haut, qui visait à examiner la structure syntaxique des questions formulées par les enfants avec TSA, près de la moitié des productions de ces enfants était inappropriée.

À la place de ce qui était attendu, certains enfants ont répondu aux questions, fait des remarques sur les illustrations servant de support à l'épreuve ou posé d'autres questions. Ces productions étaient inutilisables pour évaluer les capacités en langage structurel de ces enfants; elles reflètent plutôt des difficultés d'ordre pragmatique –notamment une difficulté à s'adapter à la tâche.

Piste des épreuves de répétition

Afin d'en savoir plus sur le langage des enfants avec TSA, il faut non seulement utiliser des épreuves ciblant des domaines langagiers spécifiques, mais il faut également que ces épreuves soient appropriées pour cette population.

À cet égard, les tests de répétition de phrases et de non-mots (des suites de sons ne correspondant à aucun mot dans la langue cible) représentent une piste très prometteuse méritant d'être explorée. Ces tâches de répétition, qui ciblent des propriétés structurelles en phonologie et en morphosyntaxe, sont largement reconnues pour leur sensibilité au trouble langagier.

Puisqu'il s'agit simplement de répéter des items, ces épreuves ne nécessitent en outre aucune mise en contexte particulière, ce qui réduit fortement l'impact des facteurs pragmatiques sur la performance. Elles sont également accompagnées de consignes très simples (il suffit de répéter ce que l'on entend), ce qui leur permet d'être utilisées auprès d'une grande diversité d'enfants, dont des enfants de «bas niveau».

Deux tâches de répétition développées pour le français ont fait l'objet d'études récentes auprès d'enfants avec TSA. Dans une étude ciblant la répétition de phrases, les résultats montrent que les enfants avec TSA présentant des difficultés langagières ont une performance significativement plus faible que des enfants neurotypiques ou que des enfants avec TSA sans trouble langagier.

Une autre étude montre que pour certains enfants avec TSA qui avaient échoué aux épreuves langagières standardisées classiques, y compris des enfants de «bas niveau», des capacités en phonologie et en morphosyntaxe sont clairement révélées grâce aux épreuves de répétition.

Précisons que la performance de ces enfants aux tâches de répétition n'était pas liée à des capacités mémorielles particulières.

Disposer d'une évaluation plus fine du langage des enfants avec TSA se situant dans l'ensemble du spectre permettra de mieux comprendre leurs difficultés langagières et de développer des prises en charge plus adaptées. Ceci peut s'avérer crucial pour l'intégration de ces enfants au système scolaire, l'un des cinq engagements de la stratégie nationale 2018-2022 pour l'autisme.

Il s'agit aussi d'un enjeu pour leur réussite à l'école, où les apprentissages scolaires dépendent de la maîtrise du langage, à l'oral et à l'écrit, ainsi que pour leur insertion dans le monde du travail. Tout ceci ne peut que participer à l'inclusion sociale des personnes avec TSA et à la réduction de leur isolement.

