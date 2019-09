Un couple part sur une île déserte avec son fils de 2 ans pour fuir le danger

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur News.com.au, Mirror

Partant du principe qu'il y autant de risques à vivre en Grande-Bretagne que sur une île déserte en Indonésie, Ed Stafford et Laura Bingham, un couple de Britanniques, ont passé un mois sur l'île de Merak en compagnie de leur fils de 2 ans, Ran. Ils devaient non seulement assurer leur subsistance en pêchant et s'approvisionnant en eau potable mais aussi veiller à ce que Ran ne mette pas sa vie en danger.

Survivre un mois avec un enfant en bas âge en emportant seulement quelques couteaux, des bananes et les vêtements qu'ils portaient était une gageure. Mais les parents restent persuadés qu'il est tout aussi risqué de vivre en Grande-Bretagne, arguant du danger que représente l'augmentation d'attaques à l'arme blanche.

Sécurité et épanouissement

Loin d'être inconscients, ces parents estiment que les enfants sont aujourd'hui trop couvés et espèrent inciter les familles à prendre plus de risques. Laura Bingham raconte également que lors d'une sortie dans un terrain de jeux intérieur, «certains des enfants sont restés coincés sur de minuscules échelles parce qu'ils avaient trop peur de monter ou de descendre, mais Ran était le premier à descendre la tête la première d'un grand toboggan».

En préparant leur arrivée sur l'île indonésienne de Merak, Ed et Laura ont réfléchi aux moyens d'assurer la sécurité de leur fils. Après avoir écarté l'idée de construire un harnais en bois ou d'enterrer Ran jusqu'au cou en suivant une ancienne pratique japonaise mise en place lorsque les femmes devaient travailler et avoir les mains libres, les parents ont finalement décidé de le laisser libre de ses mouvements tout en veillant constamment sur lui.

Ce couple est tout sauf ordinaire, mais il est prêt à adapter son mode de vie d'explorateur à Ran et à ses futurs enfants dans le cas où cela leur porterait préjudice. Laura Bingham explique que son mari et elle feraient «le nécessaire pour changer d'emploi et devenir éboueurs ou travailler dans un Tesco –du moment que cela en fait les personnes les plus heureuses possibles».

De cette expérience, une série télévisée a été tirée, intitulée Ed Stafford: Man, woman, child, wild. Filmée par le couple durant leur aventure, elle sera diffusée sur la chaîne britannique Discovery à partir du 29 septembre.