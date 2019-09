En 2019, trois bonnes raisons de sécuriser votre logement 

S’absenter quelques heures - et ce même en pleine journée - et retrouver sa porte grande ouverte et son domicile sens dessus-dessous est une expérience traumatisante vécue par environ 1,6% des m é nages fran ç ais par an. Un chiffre qui pourrait croître en 2019, puisque le nombre de cambriolages a augmenté de 1,15% au premier trimestre.

Alors que les technologies de surveillance de pointe sont en plein essor et que le marché de la sécurité des particuliers a connu une croissance de 45% entre 2010 et 2016 (INSEE), avez-vous pensé à protéger votre propre logement contre les effractions et cambriolages? Si cela vous semble trop complexe, voici trois étapes pour rejoindre la tendance et vous équiper en toute sérénité.

Estimer les risques potentiels

Vous hésitez à vous prémunir d’une intrusion et rechignez souvent à fermer votre logement à double-tour? Peut-être négligez-vous le risque d’infraction qui menace potentiellement votre habitat. Sans tomber dans la paranoïa, sachez tout d’abord que, selon votre lieu de vie, la probabilité de vous faire cambrioler est plus ou moins importante.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur datant de 2016, les régions les plus touchées par le fléau du cambriolage sont l’Île-de-France, l’Occitanie, la région PACA et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Par contre, si vous êtes un.e habitant.e de la Lozère, vous pouvez profiter davantage de tranquillité puisque ce département ne recense que 2,35 cambriolages pour 1000 habitants.

Réfléchir à l’aménagement de son lieu de vie (maison ou appartement en rez-de-chaussée, présence de voisins en journée), mais aussi à son mode de vie (absences plus ou moins fréquentes du domicile, départs en vacances réguliers, …) est également un bon moyen d’estimer son exposition aux cambriolages.

Enfin, sachez que les photos que vous publiez sur vos réseaux sociaux publics peuvent attirer les convoitises sur vos biens, mais aussi informer les cambrioleurs les plus connectés de vos absences potentielles!

S’équiper en quelques clics - ou presque

On imagine souvent que l’installation d’un système d’alarme nécessite des travaux fastidieux et un ré-aménagement de son habitat. Avec l’apparition de technologies de pointe, se protéger contre les voleurs n’a jamais été aussi facile. Des entreprises spécialisées comme Securitas Direct permettent d'effectuer des devis en ligne en quelques clics pour choisir l’alarme qui convient le mieux à son domicile.

Un professionnel du secteur viendra ensuite installer chez vous des détecteurs de mouvements et d’autres équipements nécessaires pour le bon fonctionnement de votre alarme sans fil, qui se fixent directement aux murs. A la fois discret et dissuasif, ce matériel vous garantit la sécurité sans pour autant transformer votre demeure en bunker ou altérer vos efforts de décoration!

Adopter des technologies de pointe contre les intrusions

Vous êtes du genre à mettre une chaise devant votre porte et à laisser la lumière allumée quand vous êtes absent.e.s? Avec les technologies développées par Verisure, vous pouvez ranger vos antiques barres de sécurité au placard.

Depuis votre smartphone, vous pouvez désormais piloter en direct votre maison connectée tout en faisant confiance à votre alarme autonome. Une des dernières innovations en date de Verisure est le générateur de fumée: si un cambrioleur met le pied chez vous, un épais nuage de fumée l’entoure et lui suggère de décamper au plus vite, sans lui permettre de faire main basse sur les objets de valeur.

Des perfectionnements 2.0 qui n’ont pas fini de vous surprendre puisque le marché des drones de surveillance connaîtra une expansion de 50% d’ici à 2020!