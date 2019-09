Une développeuse crée un filtre pour bloquer les dick pics

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

La développeuse web Kelsey Bressler, 28 ans, en a eu assez de recevoir des photos de pénis dans les messages privés de son compte Twitter. «C'est une violation... ils ne font que vous forcer la main», a affirmé la développeuse web. Le fait que ces images soient partagées sans le consentement de la ou du destinataire est considéré comme du harcèlement sexuel.

Elle a donc décidé, plus tôt ce mois-ci, de créer un filtre d'intelligence artificielle prétendument capable d'empêcher plus de 95% des photos de pénis d'atteindre sa boîte de réception. Afin de tester le filtre, Kelsey a créé le compte d'essai @ShowYoDiq, «pour la science», sur lequel elle a sollicité les hommes à envoyer des dick pics en masse. Elle en a aussitôt reçu des centaines.

I'm soliciting dick pics at the handle @showyodiq .



This is not a joke.



I am testing a filter that is under development which will automatically detect dick pics in DMs and handle them on behalf of the user (delete, delete&block).



18+ , consensual, human dicks only please.