Des toilettes en or dérobées dans un palais anglais

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

En 2016, le musée Guggenheim de New York proposait America, une oeuvre signée par l'artiste italien Maurizio Cattelan, dont le principe est relativement simple: il s'agit de toilettes en or 18 carats, que les visiteurs et visiteuses du musée pouvaient utiliser librement.

Récemment, l'installation de Cattelan a été déplacée en Angleterre, et plus précisément au Blenheim Palace, situé à Woodstock (dans le comté d'Oxford), possédé par le duc de Marlborough, et connu comme la seule résidence de campagne non royale d'Angleterre à bénéficier du titre de «palais». Elle devait être l'une des pièces maîtresses d'une exposition dont le coup d'envoi a été donné ce jeudi.

Seulement voilà, raconte The Independent: les fameuses toilettes en or viennent d'être dérobées. Alors qu'elles avaient été installées et donc raccordées aux canalisations du palais, elles ont été descellées au petit matin, provoquant un dégât des eaux significatifs, puis embarquées par des cambrioleurs.

À LIRE AUSSI Cattelan fait valoir son doigt à la retraite

Les voleurs avaient lu la presse

C'est une déclaration du lord Edward Spencer-Churchill, frère du duc, qui pourrait avoir donné aux voleurs l'idée de dérober l'oeuvre de Maurizio Cattelan. Le mois dernier, il affirmait au Sunday Times: «Ça ne sera pas simple à voler: tout d'abord, c'est raccordé à la tuyauterie, et deuxièmement, un voleur potentiel ne saura pas qui a utilisé les toilettes en dernier, ni ce que cette personne a mangé. Donc non, je n'ai pas prévu de la surveiller particulièrement». Une déclaration aussi classe que décontractée.

L'interview faisait suite aux propos tenus par certains membres de la famille responsable du site, qui faisaient part de leur inquiétude quant à la faiblesse du dispositif entourant l'exposition en général et America en particulier. Les événements de cette semaine leur auront donné raison.

Les autorités ne désespèrent pas de retrouver l'oeuvre avant qu'elle n'atterrisse à tout jamais chez un collectionneur: un homme de 66 ans a été arrêté par la police, qui dispose en outre de quelques éléments sur les véhicules utilisés par les malfaiteurs pour voler les toilettes en or.