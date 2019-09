Moqué pour son logo fait main, un enfant devient le héros de l'université du Tennessee

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur CNN

Parce que son rêve est d'intégrer l'université du Tennessee, un écolier âgé d'environ 9 ans s'est fabriqué un t-shirt en l'honneur de celle-ci. Une feuille, un crayon et une épingle à nourrice lui ont suffi pour achever une création beaucoup trop mignonne. Fan des Volunteers, l'équipe universitaire de football du Tennessee, le jeune garçon a considéré que c'était une bonne façon d'afficher son admiration.

Hélas, comme l'a écrit son institutrice sur Facebook, les autres enfants n'ont pas tardé à se moquer de son logo fait main. Dévasté, il a néanmoins tenu à arborer sa création tout le reste de la journée, ce qui a poussé l'enseignante à raconter son histoire sur les réseaux sociaux afin de dire toute son admiration pour cet élève.

La réaction n'a pas traîné, raconte CNN: l'université du Tennessee est entrée en contact avec son plus jeune fan et avec sa mère, et ce qu'elle lui a proposé dépasse tout ce qu'il était permis d'attendre. Le petit garçon a reçu un pack complet d'accessoires à l'effigie de l'université, mais ce n'est qu'un début: l'U.T. a également décidé de commercialiser des milliers de t-shirts sur lesquels figure le logo qui a valu tant de moqueries à l'écolier.

En quelques jours, plus de 50.000 préventes ont déjà été réussies. Les bénéfices de cette vente iront à STOMP Out Bullying, une association de lutte contre le harcèlement.

Admis à l'université

Et parce qu'il était important d'envoyer un message fort, l'équipe dirigeante de l'université du Tennessee a décidé d'aller plus loin, en offrant à cet élève une place dans ses rangs lorsqu'il aura terminé sa scolarité. «L'université lui offre une admission honorifique afin qu'il nous rejoigne en 2028. À partir de cette date,, nous lui attribuerons une bourse d'études d'une durée de quatre ans afin de couvrir ses frais de scolarité», peut-on lire dans un communiqué.

Un geste fort et bouleversant qui, s'il ne reste pas isolé, pourrait contribuer à renverser la vapeur et à permettre aux élèves victimes de moqueries ou de harcèlement de s'en sortir la tête haute, donnant par la même occasion une belle leçon de vie à leurs camarades.