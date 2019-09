McDonald's teste des restaurants sans plastique

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Mental Floss

Les grandes entreprises sentent le vent tourner. Après avoir multiplié les campagnes destinées à mettre en valeur le bon traitement de ses employé·es et leur possibilité de gravir les échelons (ce qui n'a pas forcément convaincu), puis après avoir communiqué sur la provenance des produits utilisés et sur le côté sain d'une partie des aliments proposés dans son menu, McDonald's commence enfin à s'intéresser à sa consommation de plastique. Et à le faire savoir.

À l'heure actuelle, on n'est pas très loin de ce que disait Coluche sur les artichauts: au McDo, lorsqu'on a fini de manger, c'est comme s'il y en avait plus sur le plateau qu'avant le repas. Gobelets, pailles, emballages divers et variés: le plastique et le carton sont partout, et en masse. Parce qu'une partie du grand public commence à se préoccuper de la quantité de déchets produits et de la possibilité de les recycler ou non, l'enseigne au M jaune a décidé de travailler là-dessus.

Au mois de juin, l'enseigne a commencé des tests dans un restaurant situé à Berlin. Pendant cette expérience d'une dizaine de jours, les pailles en plastique ont été remplacées par un équivalent en carton, et les couverts jetables étaient en bois. Plus intéressant: les différentes sauces étaient proposées dans des réceptacles mangeables, façon cornet de glace, et les sandwiches étaient protégés par des emballages fabriqués... à base d'herbe.

Au cours de cette expérimentation, McDo a interrogé la clientèle pour connaître son degré de satisfaction et déterminer les ajustements à effectuer. Ce fut globalement un succès, même si les pailles cartonnées restent une solution peu satisfaisante (en termes de plaisir comme en matière de recyclage). Une partie des personnes interrogées a suggéré de supprimer purement et simplement les pailles, ainsi que les couvercles des gobelets, ce qui permettrait une double avancée. Les couverts en bois n'ont pas séduit non plus: apparemment, ils donnaient un goût à la nourriture, ce qui n'est jamais très plaisant.

D'autres tests au Canada

Après Berlin, McDo poursuit ses tests dans deux provinces canadiennes, l'Ontario et la Colombie-Britannique, où des processus semblables sont testés. En outre, les serviettes en papier y sont désormais plus petites, et composées de fibres qui les rendent plus facilement recyclables.

Mental Floss signale également qu'en Angleterre, McDonald's s'apprête à lancer un conditionnement sans plastique pour les McFlurry, les glaces les plus populaires de l'enseigne. Après avoir modifié la taille des gobelets de McFlurry en 2008 pour éviter qu'ils ne se transforment en pièges à hérissons, McDo va enfin aller plus loin et éviter que ses glaces n'aggravent encore l'état de la planète. Un petit pas pour Ronald McDonald, mais un pas non négligeable pour l'humanité.