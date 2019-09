Réforme des retraites et retour des affaires, une semaine compliquée pour le gouvernement

Temps de lecture: 2 min

Tentée à de nombreuses reprises, la réforme du régime des retraites est un point de crispation du débat politique français. Cette réforme, le gouvernement compte bien s'y atteler, comme l'a expliqué le Premier ministre. Édouard Philippe en a présenté jeudi 12 septembre la méthode et le calendrier: la population française sera consultée via une plateforme numérique, le chef de l'État se déplacera dans les territoires pour prêcher la bonne parole et les syndicats seront écoutés. Un changement de méthode de l'exécutif qui souhaite éviter une nouvelle grogne sociale.

Le débat s'engage alors qu'une affaire judiciaire impliquant le président de l'Assemblée nationale revient dans l'actualité. Richard Ferrand a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts. Le président Macron a apporté son soutien à ce marcheur de la première heure, mais quel sera l'impact de ce nouveau démélé judiciaire sur l'image de la majorité?

Pour en parler cette semaine dans «Politique», Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani reçoivent Virginie Le Gay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, David Nguyen de l'Ifop et Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico.