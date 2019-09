Empêcher Slack de contrôler votre vie, c'est possible

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The New York Times

Slack est le nouvel outil préféré des bureaux du monde entier. Fini les chaînes d'e-mails peu ergonomiques, place à un vrai centre de discussions professionnelles et d'entraide spécialement conçu pour le travail. Mais la messagerie peut vite se révéler envahissante si elle n'est pas contrôlée.

L'option Ne pas déranger est la première étape sur le chemin de votre tranquillité. En l'activant, vous ne recevrez plus les notifications vous signalant la réception d'un message sur l'écran de votre smartphone ou d'ordinateur. En cas d'urgence, il reste possible pour la personne qui souhaite vous contacter d'outrepasser cette barrière.

Cliquer sur l'icône en forme de cloche suffit pour paramétrer la plage horaire qui se situe en dehors des heures de bureau et pendant laquelle vous souhaitez rester hors de portée de tout activité liée à la vie de bureau. De cette façon, vous ne serez plus importuné entre 18h et 9h le lendemain. Slack travaille aussi sur l'implémentation d'une plage horaire spécifique au week-end.

Concentration maximale

À force d'empiler les chaînes de discussion, a fortiori si vous faites partie d'une entreprise ou d'un service aux importants effectifs, il peut être difficile de hiérarchiser entre celles qui sont prioritaires et les autres. En cliquant sur l'icône étoile, vous pouvez attribuer le statut de favori aux canaux de votre choix et les épingler en haut de votre liste.

La possibilité vous est également offerte de quitter une chaîne qui ne vous intéresse pas ou de simplement la mettre en sourdine si vous ne voulez pas que vos collègues reçoivent de notification relative à votre départ. Réduire ce bruit vous aidera à recouvrer votre concentration. Maintenir son attention pendant une longue durée est presque impossible quand Slack s'agite et vous mets sous le nez les échanges du monde qui vous entoure.

Le logiciel est un outil de travail avant tout: déconnectez-vous en période de vacances, conseille le New York Times. La tentation d'y jeter un coup d'œil est parfois trop forte. Une fois l'application ouverte, il est facile de replonger. Même loin du bureau vous pourriez avoir envie de participer à une discussion joviale entre collègues. Sans vous en rendre compte, il est déjà trop tard et vous êtes une nouvelle fois aspiré vers la vie de bureau.