Une nouvelle méthode Macron pour contrer la grogne sociale

Temps de lecture: 2 min

Changement de méthode en cette rentrée du côté de l'exécutif. Après une inflexion sur la réforme des retraites, faut-il s'attendre à une nouvelle manière de faire de la part d'un gouvernement hanté par l'idée d'un regain du mouvement des «gilets jaunes»? Emmanuel Macron, dont la cote de popularité retrouve des couleurs, semble vouloir capitaliser sur le retour de flamme de l'opinion.

Mais il doit composer avec des divisions dans son propre camp, illustrées par la bataille de Paris. La semaine dernière, le mathématicien et député LREM Cédric Villani, marcheur de la première heure, a annoncé sa candidature aux municipales, face à un Benjamin Griveaux régulièrement investi par la majorité au début de l'été.

Pour en débattre avec Roselyne Febvre et Jean-Marie Colombani, Politique recevait Virginie Legay, cheffe-adjointe du service politique de Paris Match, Carole Barjon, éditorialiste politique à l'Obs et Pierre Jacquemain, rédacteur en chef de la revue Regards.

