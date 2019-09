Réforme 100% Santé: trois conseils pour bien choisir sa mutuelle 

La sécurité sociale, les professionnels de santé et les mutuelles ont commencé à mettre en place la réforme 100% santé. Dès début 2020, une offre totalement remboursée sera proposée aux assurés en matière d’optique et pour une partie des soins dentaires. L’année suivante, la mesure s’étendra aux prothèses auditives.

En attendant ces changements, voici trois conseils pour vous aider à choisir la mutuelle la plus pertinente.

1 - Regardez les offres adaptées à votre profil

Commencez par étudier les offres correspondant à votre profil. En fonction de votre âge, votre situation familiale et de votre budget, vos besoins ne seront pas les mêmes.

Si vous êtes célibataire sans enfant, jeune et en bonne santé, un contrat de base pourra être suffisant. Si vous êtes plus âgé.e et/ou que votre état de santé est fragile, une mutuelle plus complète sera préférable.

Pour vous épargner de longues heures de recherches, n’hésitez pas à consulter un comparateur de mutuelles tel que Lecomparateurassurance.com qui prendra en compte ces différentes données.

2 - Dentaire, optique et auditif : étudiez l’offre disponible en 100% santé… Mais pas que!

Si vous risquez d’avoir besoin d’une prothèse dentaire, auditive ou d’une paire de lunettes, renseignez-vous sur ce que proposent les mutuelles dans ce domaine et notamment en offre «100% santé». L’entrée en vigueur de la réforme n’est pas immédiate, mais certains organismes proposent déjà des paniers intégralement remboursés.

Pensez aussi à regarder le niveau de remboursement des soins hors paniers «100% santé». Il peut s’agir d’équipements dentaires et auditifs ou de paires de lunettes plus haut de gamme, de lentilles de vue ou d’autres prestations comme des soins dentaires ainsi que de l’orthodontie.

Là aussi, Lecomparateurassurance.com pourra se révéler un bon moyen de trouver la mutuelle la plus adaptée en filtrant les soins que vous souhaitez cibler.

3 - Soins non remboursés et garanties supplémentaires: recherchez les «plus» des contrats

Certains soins non pris en charge par la sécurité sociale peuvent vous intéresser, tels que l’acupuncture, l’ostéopathie ou un suivi par un diététicien. Les offres proposant une prise en charge de ces consultations pourraient ainsi retenir votre attention.

Enfin, les garanties supplémentaires incluses dans les contrats (aide-ménagère, garde d’enfants, cours ou soins à domicile en cas d’hospitalisation ou d’immobilisation) peuvent faire la différence.