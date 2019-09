Une panne informatique du contrôle aérien français impacte des centaines de milliers de passagers européens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Independent

«Une panne informatique nationale liée à la centralisation des plans de vol». Le compte Twitter des aéroports de Paris était peu loquace ce dimanche matin pour détailler la panne qui a paralysé une bonne partie des vols en France. Sauf que ce phénomène, par ricochets, a depuis touché toute l’Europe. «Des centaines de milliers de passagers font face à des vols annulés ou fortement retardés après une défaillance du contrôle du trafic aérien en France», décrit The Independant.

Le quotidien britannique précise qu’aujourd’hui est un des plus bondés de l’année dans l’aviation européenne, notamment pour les voyageurs du Royaume-Uni qui rentrent chez eux après leurs vacances d’été. British Airways a annulé des «dizaines de vols à destination et en provenance de Heathrow, notamment des vols à destination d'Athènes, de Barcelone, de Berlin, de Lisbonne, de Nice et de Rome», écrit le journal. Beaucoup d’autres ont été retardés de deux heures et plus. Un porte-parole cité par The Independent a expliqué que «comme toutes les autres compagnies aériennes, nous sommes impactés par une panne de contrôle du trafic aérien qui retarde les vols utilisant les espaces aériens français et espagnol».

Selon la compagnie, les perturbations sont pour tous les services «en France et en Espagne, ainsi que dans ceux qui survolent ces pays». 60% des vols easyJet passent par l’espace aérien français. Un vol easyJet qui devait arriver à l’aéroport Gatwick en provenance de Toulouse a eu cinq heures de retard.

La situation ne concerne pas qu’Heathrow ou Gatwick à Londres, mais aussi Manchester ou Bristol. Une situation similaire s’était déjà produite en avril 2018. Une panne informatique avait retardé la moitié des 29.500 vols prévus.