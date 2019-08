La France a-t-elle raté l'organisation de la Coupe du monde féminine de football?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

Un «ballon dégonflé». Une baudruche, en somme. C'est ainsi que Carly Telford, gardienne de but de l'équipe anglaise demi-finaliste du dernier Mondial de football, qualifie la Coupe du monde organisée par la France entre le 7 juin et le 7 juillet.

La joueuse de Chelsea fait état de retours mitigés de la part du public anglais qui s'est déplacé en France pour assister à des rencontres. Elle décrit un manque d'hospitalité global, et des villes insuffisamment assez impliquées dans cette grande fête du football.

Selon Carly Telford, les déplacements des supporters auraient été compliqués par un manque criant de signalétique dédiée à la Coupe du monde. «Les emplacements des stades n'étaient pas assez indiqués, tout comme les fan zones, qui étaient d'ailleurs très pauvres». La gardienne évoque aussi une déception généralisée en termes de remplissage des stades, et donc d'ambiance, même si elle n'oublie pas de souligner que le public anglais a été formidable (chauvinisme, quand tu nous tiens).

Carton jaune pour la billetterie et signalétique

Il est vrai que tout n'a pas fonctionné comme sur des roulettes durant cette Coupe du monde, rappelle The Guardian. Les accès au stade ont souvent été extrêmement lents, privant des spectateurs et spectatrices du début de certaines rencontres. Un défaut de billetterie a empêché certaines familles d'assister aux matches en s'asseyant côte à côte, et certaines villes ont effectivement manqué d'implication dans leur promotion du tournoi.

Pour la gardienne, le Canada (hôte de la précédente Coupe du monde) et les Pays-Bas (qui ont accueilli le dernier Euro) avaient fait bien mieux. Elle espère que la fédération britannique de football en tirera des enseignements afin de faire de l'Euro 2021, qui se déroulera en Angleterre, un événement quatre étoiles, qui permette de donner aux footballeuses la visibilité qu'elles méritent et qui constitue pour les familles et les fans l'assurance de passer des moments inoubliables.