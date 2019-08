Fréquenter les espaces verts avec assiduité, c'est bon pour la santé

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Guardian

«Le parc Montsouris, c’est le domaine où je promène mes anomalies, où j’me ­décrasse les antennes des mesquineries de la vie», chantait Jacques Higelin. De nombreuses études démontrent que gambader au milieu des arbres, se balader dans un parc ou tout simplement s'allonger dans l'herbe participent à notre bien-être.

Une petite parenthèse qui n'est pas faite pour profiter de la biodiversité ni pour ses impacts positifs sur le climat, mais pour notre félicité. Les parcs urbains et les forêts sont des vecteurs de santé mentale et physique, dont les effets sont de mieux en mieux compris par la science.

Agents de bonheur

Le rapport de l'Uned-Ipsos de 2013 Jardins et espaces verts: l'exception culturelle française? et celui publié dans la revue Psychological Science et réalisé par le psychosociologue britannique Mathew White mettent en avant le bien-être indéniable procuré par ces espaces sur les personnes qui vivent à proximité. Selon ces scientifiques, les gens qui se rendent régulièrement dans ces endroits silencieux, éloignés de la pollution et du tumulte des grandes villes se sentiraient plus heureux.

Récemment, une étude sortie dans People and Nature suggère que le «bonheur estimé» augmente lorsqu'une personne se rend régulièrement dans des parcs. Pour avancer une telle affirmation, des scientifiques ont utilisé un hédonomètre –un outil qui analyse un grand nombre de tweets. «Nous avons constaté que, dans toutes les publications, les gens sont plus heureux lorsqu'ils se trouvent dans un parc, a expliqué à Santé Magazine Aaron Schwartz, co-auteur de l’étude. L'effet était plus intense dans les grands parcs régionaux dotés d'une vaste couverture arborée et de végétation.»

Un enjeu de santé publique

Au-delà du bien-être et du bonheur qui sont, a priori, des états subjectifs les espaces verts ont un réel impact sur notre santé mentale et physique.

Un rapport du bureau ­européen de l’Organisation mondiale de la santé de novembre 2016, intitulé Urban Green Spaces and Health démontre l'impact positif de ces espaces sur le psychisme: diminution des symptômes anxieux ou­ dépressifs, meilleur développement cognitif, amélioration des signes de trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité chez l’enfant.

Il insiste également sur le fait qu'aller régulièrement dans un jardin réduit également les risques de diabète, de maladies cardiovasculaires et d’accouchement prématuré.

N'hésitez plus, en solitaire ou à plusieurs, prenez du temps pour fréquenter ces lieux. Quant aux responsables de l'aménagement de nos villes, merci de privilégier les arbres au béton.