Une ville anglaise installe des toilettes publiques anti-sexe

La petite ville côtière de Porthcawl, dans le sud du Pays De Galles, prend visiblement ses toilettes publiques très au sérieux. Le conseil de la ville a décidé de doter sa municipalité de toilettes high-tech, qui s’assurent que quiconque y entre ne fasse que ce qu’il est supposé y faire.

D’après WalesOnline, un média local, l’une des cibles de ces nouveaux cabinets sont les couples qui voudraient s’y abriter pour se donner du bon temps. Le sol sera ainsi doté d’une balance afin de s’assurer qu’une seule personne à la fois n’entre dans la cabine.

Le Guardian explique que les cabines seront bardées de capteurs capables de détecter des «mouvements brusques». Si ces détecteurs sont activés, une alarme retentit, les portes s’ouvrent automatiquement et un jet d’eau se déclenche afin de faire déguerpir les contrevenants.

Big-brother des WC

Ces instalations, qui coûteront tout de même 170.000 livres (186.130 euros) à la collectivité font partie d’un projet destiné à faire de Porthcawl «un endroit agréable pour vivre, travailler et visiter» et à ce que la communauté soit «propre et sûre».

Toutes les nuits, les toilettes se ferment automatiquement pour dix minutes et s’auto-nettoient. Les murs et le sol seront «résistants aux graffitis» et chaque cabinet sera équipé de détecteurs qui empêchent d’y fumer ou de prendre de la drogue.

Cependant, les toilettes en question ne rendront pas la vie plus facile à tout·es les habitant·es, puisqu’elles seront aussi équipées de dispositifs destinés à empêcher les sdf de s’y abriter pour la nuit. Il n’est possible d’y rester que pour un temps limité, sans quoi un avertissement audio se déclenche et les lumières et le chauffage s’éteignent.

Aussi, plusieurs internautes s’interrogent sur le fonctionnement des senseurs de poids. Car s’ils ne sont pas assez précis, ils pourraient mener à des «situations cruelles et humiliantes», ou ne pas permettre d’entrer avec ses enfants.