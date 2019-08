Un mémorial pour le premier glacier d'Islande à disparaître

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Euronews

Okjökull était, il y a un siècle, un glacier couvrant une superficie d'environ 15 kilomètres carrés. Situé dans le centre-ouest de l'Islande, il a aujourd'hui pratiquement disparu. Tout ça à cause du changement climatique.

Ce glacier emblématique a fondu au cours du XXe siècle et a même été officiellement déclassé par les glaciologues en 2014. Il n'est donc plus considéré comme un glacier.

Des scientifiques de l'Université de Rice, l'écrivain Andri Snær Magnason, le glaciologue Oddur Sigurðsson et des membres de la Société islandaise de randonnée pédestre ont décidé d'installer une plaque commémorative titrée «Une lettre pour l'avenir». Cette plaque aux allures d'avertissement sera installée le 18 août 2019.

Okjökull was an iconic glacier in Iceland. Next week, a plaque is being installed at the site in memoriam. The land is now mostly ice-free. In glacier terms, Okjökull is dead.



Yes—it was climate change: https://t.co/5q5gqQ2D5Q pic.twitter.com/kRDLy1TPB1