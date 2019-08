L'été, les super-yachts piquent ma curiosité

Temps de lecture: 4 min

J'aime les bateaux. Enfant sur le sable, je rêvais d'un 5O5 (Cinq-o-cinq, le O est une lettre), le dériveur de classe internationale (International 505 Class) qui écrasait ses rivaux, les nouveaux 420 et, bien entendu, les lourds Vaurien, par la taille et la vitesse. Tous les étés, périodes de farniente, j'ai plongé mes yeux dans les magazines pour admirer les Ferrari des 24 Heures, les montres suisses, les vélos de course, les plus belles villas de la côte et les yachts. Aujourd'hui, j'en suis à la quintessence finale de toute une vie, je bave sur les super-yachts. Pas les yachts sur lesquels on reste, n'est-ce pas, les un·es sur les autres. Non, les plus de 24 mètres: les super-yachts.

Les super-yachts ont remplacé les châteaux d'antan. | larsen9236 via Pixabay

Du 5O5, cinq mètres et cinq centimètres, je suis passé au TIS, construit et lancé cette année. Un bateau de 111 mètres dont la vitesse monte jusqu'à 18 nœuds, dont le tea-room s'inspire de la décoration d'intérieur de chez Ladurée. La préciosité se mêle à la piscine-jacuzzi de 12 mètres et la piste semble prête pour un touch-down d'hélicoptère. Le vaisseau est en location. Je n'ai pas le prix exact –je sais en revanche qu'il vous faudra économiser autour d'un million de dollars si pour naviguer une semaine à son bord.

Le TIS est décrit par son armateur, les chantiers allemands Lürssen, en ces mots si simples: «L'élégance de style, l'abondance d'espaces de loisirs, la jalousie unique de ses cabines font du TIS un yacht parfait pour des “discerning clients”.» Je garde l'anglais pour «discerning clients» car l'expression fait raplapla en français tandis que dans la langue de Shakespeare elle sublime la marche la plus haute de la perspicacité humaine.

Les pontons de la Côte d'Azur

Le journalisme ne rapportant pas de super-salaires, j'avoue faire les pontons. Tous les ports sont intéressants. Les plus instructifs se trouvent en Méditerranée: Monaco ou Saint-Tropez, en tout premier. Je me moque des gens qui se moquent de mon habitude ridicule qui consiste à me joindre à la foule des badaud·es pour venir lorgner les super-riches sirotant du champagne sur leur plage arrière. Je mesure en expert la longueur des coques, je m'amuse à repérer le propriétaire du «petit» 35 mètres qui ne cesse de jeter des coups d'œil jaloux sur le «gros» 60 mètres posé tout contre, je me hausse pour deviner de quoi l'intérieur est fait, le grand espace, la beauté du teck, et je lâche un «beurk» en cas –fréquent–de faute de goût.

Il y a bien sûr deux catégories très distinctes qui séparent ce monde en deux: la noblesse et la bourgeoisie. Traditionnellement, le yachting concerne les bateaux à voile. Qu'y a-t-il de plus racé qu'un Pink Gin, sloop en carbone de 53 mètres, vainqueur des World Superyachts Awards 2018 qui se sont tenus à Florence (Italie) en décembre?

Nager autour de ces fusées entoilées n'est pas mal non plus, comme cet été en Corse pour narguer Atmosphère, un superbe voilier de 53 mètres. Au ras de l'eau on ne voit pas grand-chose, sauf le nom sur la poupe qui servira aux personnes curieuses à consulter le site. On y trouve tout, localisation, caractéristiques, photos et nom du propriétaire. Pour qui a envie de suivre le trafic des navires en temps quasi-réel une autre adresse est prévue à cet effet.