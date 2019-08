Une tumeur immortelle retrouvée dans l'ADN des chiens

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur The Atlantic

Il arrive qu'on dise du cancer qu'il est immortel. Dans la théorie, c'est vrai. À l'inverse de nos cellules saines, qui sont programmées pour mourir après un certain nombre de divisions, les cellules cancéreuses se divisent à l'infini et deviennent ainsi immortelles.

Dans les faits, c'est faux car le cancer n'est pas contagieux –exception faite du cancer du foie ou du cancer du col de l'utérus provoqués par des virus, mais dans ce cas, c'est le virus qui se propage, pas le cancer.

Supposons qu'un cancer puisse se transmettre d'un individu à l'autre. Supposons qu'il prenne à chacun et chacune de nouvelles caractéristiques génétiques –le cancer est causé par une lésion majeure qui survient au niveau de l'ADN d'une cellule– et que ces caractéristiques génétiques s'héritent au fil des des générations, de sorte qu'on peut retracer tout à fait l'histoire de ce cancer. On sera alors face à une entité qui aura évolué sans jamais perdre ses caractéristiques initiales, en s'enrichissant chaque fois un peu plus d'un individu à l'autre. Autrement dit, une entité immortelle.

Il se trouve que cette entité existe. Voilà 6.000 ans que des chiens la portent et se la transmettent par voie sexuelle. Des scientifiques viennent tout juste de relater son histoire millénaire. Elle commence en Chine.

De la Chine au Nouveau Monde

En étudiant l'ADN de 546 chiens contaminés par ce cancer et issus des quatre coins du monde, l'équipe de recherche a réussi à suivre pas à pas le voyage de la tumeur qui ne meurt jamais. Il a suffi de comparer les différentes séquences ADN et de rebrousser chemin à travers toutes les branches du développement du cancer chez les chiens pour retrouver l'ADN fondateur du chien zéro.

Avec les gènes affectés par des facteurs extérieurs comme le soleil, on a aussi pu déterminer en fonction de l'exposition aux UV la zone géographique du chien zéro et ainsi attester du lieu de naissance du cancer immortel.

Le voyage commence il y a 6.000 ans en Chine. Pendant 4.000 ans, la tumeur reste en Asie puis entame un périple jusqu'en Europe, empruntant peut-être la route de la soie. Puis, il y a 2.000 ans, elle commence à se manifester chez des chiens européens.

Mais cela fait seulement 500 ans que son mouvement s'accélère avec les premiers bateaux qui partent pour le Nouveau Monde. À bord, des colons, leurs chiens, et dans certains, la tumeur immortelle. Ainsi atteint-elle le continent américain et le parcourt de haut en bas.

En cheminant sur les routes du commerce triangulaire, elle revient en Europe et part pour l'Afrique au XVIIIe siècle.

À l'image de nos cultures, la tumeur immortelle a suivi la marche de la mondialisation.

Aujourd'hui, elle n'est plus agressive, se développe lentement et se soigne très facilement. Pourquoi? Parce qu'«il n'y a plus de combat entre la tumeur et le chien désormais. Ils coexistent», explique Adrian Baez-Ortega, à la tête de l'étude. Une découverte qui pourrait nous faire envisager plus sérieusement l'hypothèse de la thérapie adaptative sur la chimiothérapie, qui vise à apprivoiser une tumeur plutôt qu'à l'exterminer.