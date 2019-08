Rangez votre pudeur, on lève le voile sur le sexe dans la Rome antique

Temps de lecture: 5 min

Dans son essai Les femmes et le sexe dans la Rome antique, Virginie Girod, docteure en histoire ancienne, nous offre un vivant panorama de la sexualité féminine à l'époque romaine. L'ouvrage est d'autant plus précieux que l'Antiquité sexuelle a envahi notre imaginaire, au moins depuis le XIXe siècle, à travers la peinture, puis au cinéma et aujourd'hui encore dans la BD et les téléfilms.

On associe souvent l'Empire romain à des images sulfureuses et orgiaques. Mais qu'en était-il en réalité? La spécialiste tente de répondre à cette question, sans pour autant dénigrer les fantasmes qui dès la période antique se sont cristallisés sur la sexualité féminine.

L'enquête est menée sur deux fronts, qui constituent les deux faces du même sujet: l'historienne questionne la réalité quotidienne des femmes, nous guidant jusque dans leur intimité; elle nous montre aussi comment les auteurs romains, tous masculins, ont construit à travers leurs œuvres une certaine image de la féminité correspondant à leurs désirs.

L'ouvrage est abondamment documenté. Virginie Girod exploite toutes les sources disponibles, de la littérature aux objets de la vie quotidienne, en passant par les œuvres d'art. L'ensemble est très agréablement écrit et facilement accessible. C'est une vaste fresque constituée de trois grands tableaux: «La morale sexuelle féminine» brosse les portraits de Romaines mythiques; «corps féminins et sexualité» affronte sans tabou les pratiques sexuelles; «mère et putain» distingue les deux principales catégories de femmes dans la société patriarcale romaine.

À lire aussi À quoi ressemblait le sexe au Moyen Âge?

Le peuple romain était-il obsédé?

C'est ce que l'on pourrait croire, quand on contemple avec nos repères contemporains les nombreuses peintures érotiques découvertes à Pompéi. Longtemps, ces œuvres, comme d'autres objets jugés licencieux, ont été conservées à l'abri d'un cabinet particulier du Musée de Naples, dont l'accès était interdit aux femmes et aux enfants.

Mais cette pornographie antique, nous explique Virginie Girod, n'était pas ressentie comme obscène: «L'obscénité, sous la forme d'images ou de mots, pouvait revêtir des sens bien différents dans l'Antiquité. Ce qui est perçu comme obscène aujourd'hui pouvait alors avoir une valeur prophylactique ou cathartique», écrit l'historienne.

Satyre et nymphe, mosaïque romaine de la Maison du Faune (VI 12, 2-5) à Pompéi. Musée Archéologique de Naples. | Wolfgang Rieger via Wikimedia

En fait, l'obscénité n'existe pas en elle-même: c'est d'abord un regard, une représentation sociale. Par exemple, Les Fleurs du Mal de Baudelaire furent considérées comme impudiques au moment de leur publication, avant de devenir un chef-d'œuvre de la littérature française. À s'arrêter aux nombreuses peintures retrouvées à Pompéi, on pourrait naïvement penser que la ville n'était qu'un vaste bordel. On y trouvait, certes, un lupanar décoré de tableaux pornographiques, mais beaucoup de demeures, plus ou moins riches, exposaient aussi des peintures lascives aux yeux de tout le monde, résident·es et invité·es.

On ne trouvait pas de cabinet secret dans les demeures pompéiennes. Ce sont les auteurs chrétiens, comme Tertullien, qui bouleversèrent la vision de l'érotisme, transformant la célébration de la vie en une offense à la pudeur. «Sous la pression du christianisme, le corps érotique allait être de plus en plus dissimulé et dénigré.»

À lire aussi La révolution sexuelle a-t-elle tout changé?

Matrones et prostituées

La société romaine était fondamentalement inégalitaire. Aujourd'hui, les lois sont les mêmes pour l'ensemble de la population. À Rome, tout dépendait du statut juridique de chaque individu: droits, devoirs et comportements différaient radicalement selon qu'une femme était épouse de citoyen ou esclave.

Entre ces deux pôles gravitaient encore d'autres statuts plus ambigus, comme celui des affranchies (les esclaves auxquelles on avait rendu leur liberté) qui restaient tout de même soumises à leurs anciens maîtres.

Les femmes mariées, appelées matrones, devaient posséder trois qualités essentielles, précise Virginie Girod: la chasteté, la fidélité et la fécondité. Il ne s'agissait nullement d'abstinence sexuelle; mais l'épouse, femme d'intérieur, devait se dévouer exclusivement à son mari. Lorsqu'elle sortait de la maison, elle se couvrait de vêtements amples qui dissimulaient ses formes, afin de bien afficher son indisponibilité sexuelle. La fertilité était vue comme la plus grande qualité physique des matrones; la société romaine admirant tout particulièrement celles qui avaient accouché plus de dix ou douze fois.

«La nudité intégrale ne semble pas avoir excité les hommes romains qui préféraient les corps ornés de bijoux.»

À l'inverse, les prostituées prenaient en charge la sexualité récréative et non reproductive. Elles étaient considérées comme des objets sexuels et avaient recours à divers accessoires afin d'augmenter leur potentiel érotique. La nudité intégrale ne semble pas avoir beaucoup excité les hommes romains qui préféraient les corps féminins ornés de bijoux ou cerclés de chaînes en or mesurant parfois plusieurs mètres de long.

Ils aimaient aussi faire l'amour avec des filles uniquement vêtues d'un soutien-gorge. Il s'agissait sans doute de dissimuler des seins tombants ou trop volumineux, à une époque où les hommes appréciaient les petites poitrines dressées. Suivant une autre hypothèse, la pièce de tissu pouvait aussi exciter le partenaire masculin en suggérant un déshabillage toujours en cours; le soutien-gorge constituant une sorte de «dernier rempart», écrit l'historienne.

Des pratiques sexuelles codifiées

Le peuple romains, comme le grec, distinguai deux types de partenaires érotiques: l'homme dominant qui pénètre sexuellement et la personne dominée qui est pénétrée, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un jeune homme. Contrairement à ce qu'on a parfois écrit, il ne s'agissait pas d'une opposition entre activité et passivité. Le dominant pouvait être passif et le dominé actif, comme la femme qui chevauche son amant selon une position nommée «cheval érotique». Il est clair que la cavalière, pourtant vue comme dominée, était loin d'être inactive durant sa chevauchée.

Fresques murales à Pompéi illustrant une femme chevauchant un homme. Musée archéologique de Naples. | Angelika Dierichs, Erotik in der Römischen Kunst [Érotisme dans l'art romain], 1993 via Wikimedia

Virginie Girod consacre un chapitre très détaillé aux pratiques sexuelles qu'elle évoque sans fausse pudeur. On y apprend quà Rome on adorait les baisers plus ou moins suaves. Embrasser les prostituées sur la bouche se faisait fréquemment en guise de préliminaires.

Le coït vaginal relevait surtout de la sexualité en couple, le but principal du mariage étant la procréation. Mais les prostituées ouvraient aussi leurs vagins à leurs clients, au risque, lorsqu'elles tombaient enceintes, de se retrouver temporairement indisponibles. Sodomie et fellation permettaient d'échapper à ces conséquences.

«Une épouse légitime et née libre n'avait pas à pratiquer la fellation.» Cette tâche était réservée aux prostituées et aux esclaves des deux sexes. Le fellator comme la fellatrix étaient socialement méprisé·es; c'est pourquoi ces deux termes servaient d'insultes. Virginie Girod cite d'étonnants graffiti retrouvés à Pompéi, comme «Secundilla fellatrix» («Secundilla la fellatrice»). Un équivalent de ce qu'on peut encore lire, de nos jours, dans les toilettes publiques. Plus surprenant encore: «Sabina fellas, non belle faces» («Sabina tu fais des fellations, mais tu ne les fais pas bien».)

À lire aussi Sexe et design, des Etrusques à Berlusconi

Rome, ville fermée au cunilingus

Si la fellation est vue comme dégradante, le cunnilingus est considéré comme pire encore, la personne qui le pratique se trouvant dans la position d'un chien. «Lèche-vagin» était l'une des pires insultes qu'on pouvait entendre à Rome.

Le poète latin Martial (Epigrammes IX), plaint un serviteur obligé de lécher sa patronne; il en vomissait tous les matins.

Virginie Girod met en lumière une histoire romaine intime et confidentielle souvent méconnue.

Certaines riches Romaines possédaient aussi des jouets sexuels vivants: elles s'achetaient de beaux esclaves qu'elles castraient afin de bénéficier du plaisir sexuel sans risquer de tomber enceintes, comme le raconte Juvénal (Satires VI).

On n'en dira pas plus. L'immense mérite du livre de Virginie Girod est de mettre en lumière une histoire romaine intime et confidentielle souvent méconnue. Lecteur pudibond abstiens-toi.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l'article original.