Les Philippines, pays le plus meurtrier pour les activistes écologistes

«Taisez-vous et laissez-nous continuer notre business»: la formule résume la position de beaucoup de sociétés et de responsables politiques encourageant des actions néfastes pour l'environnement. Un nombre toujours plus important de militant·es écologistes persistent malgré tout à se battre contre des projets miniers, forestiers ou agro-industriels et à lutter contre le braconnage –parfois au prix de leur vie.

Selon un rapport de l'ONG Global Witness, 164 activistes du monde entier ont été tué·es en raison de leurs convictions en 2018, soit plus de trois personnes chaque semaine.

Surpassant pour la première fois le Brésil, les Philippines sont devenues le pays le plus meurtrier pour les écologistes, avec trente assassinats en un an.

Un tiers de ces décès sont survenus sur l'île de Mindanao, où l'administration du président Rodrigo Duterte compte affecter 1,6 million d'hectares de terres à des plantations industrielles. Plus largement, la moitié des meurtres aux Philippines étaient liés à l'agrobusiness.

