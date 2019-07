Mais pourquoi des bagarres éclatent si souvent pendant les croisières ?

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur BBC News, Cruise Law News

C’est sans doute un des fait divers les plus étonnants de l’année. Une bagarre générale a éclatée sur le Britannia, un bateau de croisière anglais de retour des fjords norvégiens. D’après un témoignage, «des familles ont dû se cacher dans les cabines alors que des passagers se lançaient des meubles et des assiettes».

La compagnie de ferry le dément mais un journaliste anglais qui se trouvait à bord assure que tout à commencé car une personne s’est présenté à un buffet déguisée un clown, ce qui a déclenché la colère d’autres passager·es ayant spécifiquement réservé une croisière sans déguisements.

Si on se penche sur le sujet, on découvre que les pugilats sont loin d’être rares lors de croisières. L’an dernier, la police avait dû évacuer 23 membres d’une même famille à Sydney après qu’une bagarre à bord a fait plusieurs blessés. Deux semaines plus tôt, toujours en Australie, une quadragénaire russe avait éclaté une bouteille de vin sur le crâne d’un passager lors d’une rixe dans la queue pour les toilettes.

Et la liste est encore longue. Mais pourquoi les amateurs d’hôtels flottants n’arrivent pas à se retenir de se battre le temps de leurs vacances? Pour James Walker, un blogueur et avocat spécialisé dans le droit maritime, les raisons sont simples.

Sea, sex and baston générale

Dans un billet de blog, il explique que les croisières sur de gigantesques navires sont de plus en plus populaires, car de moins en moins chères. Pour être viables financièrement, les compagnies ne s’appuient donc plus uniquement sur le prix des billets, mais sur les dépenses à bord. Et plus que les restaurants et les casinos, ce que consomment en masse les passager·es, c’est de l’alcool. Beaucoup d’alcool.

Selon le journaliste qui a relaté les faits, la bagarre du Britannia s’est, en une parfaite métaphore politique, déroulé peu de temps après une grande cérémonie patriotique où les passager·es ont agités de petits Unions Jack et où nombre d’entre eux ont «consommé des grandes quantités d’alcool».

Non seulement l’alcool est présent en grande quantité, mais d’après Walker, beaucoup de serveurs dépendent des pourboires versés par les client·es, et n’hésitent donc pas à faire du zèle et à resservir tout le monde.

La baisse des prix a par ailler fait arriver de nouvelles populations à bord. Notamment des jeunes, venus spécifiquement pour boire et faire la fête, ce qui peut ne pas toujours être compatible avec des familles ou des personnes âgées venues se relaxer.