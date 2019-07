La police aux frontières américaine sépare les enfants des parents séropositifs

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Quartz

Ce jeudi 25 juillet a eu lieu une audition du comité judiciaire de la chambre des représentants américains afin d'étudier les séparations de familles et la politique d'incarcération à cour terme de la police aux frontières des États-Unis.

Lors de cette audition, Brian Hastings, un haut gradé de la police aux frontières, a confirmé au démocrate Jamie Raskin qu'être séropositif était suffisant pour être séparé de ses enfants et expulsé immédiatement.

Despite Congress changing law a decade ago that removed HIV ban in immigration law, and court order against family separation, Border Patrol Chief of Law Enforcement Operations tells Congress Border Patrol is still separating families if parent is HIV+. pic.twitter.com/vf8njcHjbP