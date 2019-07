Pour bien dormir, prenez un bain deux heures avant de vous coucher

Temps de lecture: 2 min — Repéré sur Futurity

«Prends ta douche le matin», «termine à l'eau froide», fais ci, fais ça. Reléguées au rang des conseils de mamie qu'on oublie, la durée, l'heure et la température de la douche ne nous font habituellement ni chaud ni froid. Jusqu'à ce que la science s'en mêle. Un lien vient d'être établi entre le fait de prendre un bain deux heures avant de se coucher et une qualité de sommeil décuplée, selon une étude du journal Sleep Medicine Reviews.

Une heure et demie à deux heures avant celle d'aller au lit, à une température de 40 à 42,5 degrés: voilà les conditions requises pour plonger dans les bras de Morphée sans attendre. Orchestré de la sorte, le bain du soir permettrait de s'endormir plus vite en plus d'améliorer la qualité de notre sommeil. Rite ancestral? magie? Que nenni: température du corps et cycle circadien.

Nos durées de sommeil et d'éveil sont régulées par une horloge interne, plus scientifiquement nommée horloge circadienne et située dans notre hypothalamus. Bien qu'on l'appelle horloge, elle fait également office de thermomètre, étant aux commandes de la température de notre corps.

«Manipuler» son thermomètre

Lorsque nous dormons, notre thermomètre interne perd 1,5 degré par rapport à notre température habituelle, c'est le moment où il est le plus bas dans notre cycle. Notre corps nous prépare à nous réveiller comme à nous endormir en abaissant sa température d'environ 0,3 degré une heure avant de dormir et en la réhaussant petit à petit au moment du réveil.

Le bain présente l'intérêt de contribuer à agir sur cette température. En activant la circulation sanguine à nos extrémités, l'eau aide notre corps à évacuer la chaleur et permet à notre température corporelle de baisser.

En prenant un bain, nous accélérons le processus par lequel notre corps se prépare au sommeil. Nous truquons légèrement notre horloge circadienne en lui indiquant qu'il est l'heure de se coucher. La température influençant aussi la qualité de notre sommeil, l'abaisser à une juste mesure améliorera a fortiori la qualité de ce dernier.

Si l'on oublie que prendre un bain requiert 200 litres d'eau, on peut sauter dans un bain à 40 degrés dès ce soir. À défaut d'avoir la conscience tranquille, on dormira à poings fermés.