Ne négligez surtout pas les loisirs et les qualités personnelles dans votre CV

Temps de lecture: 4 min

Trouver un stage, dénicher une alternance, décrocher son premier job ou changer de poste en cours de carrière suppose de passer par la case incontournable de rédaction du CV pour rentrer dans le jeu du recrutement. C'est ce document qui permettra aux candidat·es de présenter synthétiquement à l'entreprise dans laquelle il ou elle postule son déroulement de la vie, pour reprendre l'étymologie latine du mot curriculum vitae.

De manière concrète, on retrouve dans un CV la formation et les expériences professionnelles qui permettent de faire le lien entre l'offre et la demande sur un marché du travail très concurrentiel. D'autres rubriques doivent également y figurer: la fiche signalétique avec les moyens de contact, une photographie professionnelle, les compétences en langues et informatiques (souvent regroupées), ainsi que… les fameux centres d'intérêt.

À lire aussi Les pires erreurs à ne pas faire en entretien d'embauche

Illustrer son savoir-être

Les deux premières rubriques, évidemment incontournables, à savoir formations et expériences professionnelles, permettent de prouver connaissances et savoir-faire. Mais dans ce duo, il manque une dimension importante pour retenir l'attention, se valoriser et se différencier: le savoir-être. Ce savoir-être est le troisième pilier qui apporte de la cohérence et de la stabilité à la candidature, à l'instar du trépied pour un photographe.

Pour valoriser ce savoir-être, nul besoin de lister les soft skills (compétences comportementales) que l'on pense détenir. Il ne s'agit pas d'écrire simplement que vous êtes par exemple organisé·e, mais bien de le prouver. Raconter un projet que vous avez mené en insistant sur les résultats obtenus illustrera les soft skills que vous êtes capable de mobiliser et retiendra donc davantage l'attention de la personne qui recrute.